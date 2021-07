Loni s Dallasem ostrouhal. Co radí Corey Perry svým spoluhráčům letos?

Doufají v obrat. Tak jako Toronto v roce 1942 obrátilo finálovou sérii proti Detroitu. Ten vedl po třech zápasech jasně 3:0, nakonec ale po čtyřech prohrách v řadě odešel toho roku z bojů o všechno s prázdnou.

Daleko pravděpodobnější ovšem je, že se náročný úkol splnit nepovede. Dallas byl loni v podobné pozici, po čtyřech duelech rovněž prohrával 1:3. Stáhl ještě jeden zápas, stejně jako Montreal v prodloužení, další už ne. Konečný stav 4:2 přihrál pohár do rukou Tampy, která se po něm sápe i letos.

Corey Perry byl u toho.

V pátém zápase loňského finále (3:2) vstřelil za Dallas dva veledůležité góly. První a rozhodující v prodloužení. Není proto divu, že si novinářské mikrofony našly zkušeného borce také před pátým utkáním letošní finálové série.

„Na play off se musíte dívat jako na celek. Jsou tam vzlety i pády, hory i údolí, klíčová střídání tady i tam. Vy se musíte jen soustředit na další zápas,“ říká šestatřicetiletý veterán.

„Určitě odehrají to nejlepší. Musíte na něm vlítnout, mít odpovídající energii a sebevědomí,“ dodal.

Lightning budou nepochybně chtít sérii doma ukončit. Pouštět Montreal zpátky do hry by byl risk. Habs o tom sní, potíž je, že Tampa v play off neprohrává dvakrát za sebou. Už třináctkrát dokázala na porážku zareagovat vítězstvím. Tenhle tým v play off opakovaně neselhává.

Corey Perry přesto velí: „Musíte hrát na výhru, ne na prohru. Je to jen hokej, bavte se. Připravte se na tvrdou práci, ale nakonec je to hlavně zábava. To bych vzkázal spoluhráčům.“

Canadiens nemají co ztratit. Pokud se jim podaří navázat na výkon z druhého duelu, kdy byli lepším týmem, ale umřeli na neproměňování šancí, snad mají šanci. Musí ale předvést výkon na hranici svých možností.

