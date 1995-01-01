Lohrei mimo sestavu. Sturm chce z mladého obránce dostat víc: Měl by být pořádně naštvaný!

2. listopadu 20:04Eliška Faltýnková
Čtyřiadvacetiletý obránce Bruins, Mason Lohrei, nezažívá dobrý start sezony. Jeho chyby v defenzivě nakonec vedly k tomu, že poslední tři zápasy sleduje pouze jako zdravý náhradník. „Očekáváme od něj víc. Někdy je potřeba stisknout to pomyslné tlačítko reset,“ vysvětlil své rozhodnutí hlavní trenér Bostonu, Marco Sturm.
Mladý americký zadák Mason Lohrei zatím letos nastoupil k jedenácti utkáním, v nichž si připsal jeden gól a pět asistencí. V létě podepsal s Boston Bruins novou dvouletou smlouvu na 6,4 milionu dolarů a vedení klubu doufá, že by v budoucnu mohl být klíčovým článkem obrany. Přesto poslední tři zápasy sleduje pouze z tribuny.
Trenér Marco Sturm věří, že dočasné vyřazení ze sestavy Lohreimu pomůže – a především v něm probudí zdravé odhodlání. „Měl by být naštvaný. Měl by být pořádně vytočený,“ prohlásil Sturm. „Tvrdě pracuje, je připravený. Jen čeká na svou šanci. O to nám jde – aby se vrátil jako jiný hráč. Sleduje zápasy z tribuny, pozoruje ostatní, co dělají dobře a co špatně. Je to pro něj proces učení.“
Lohrei má bezpochyby výborné ofenzivní instinkty a odvahu podporovat útok, což z něj dělá atraktivního moderního obránce. Jenže právě defenzivní činnost je oblast, kde zatím zaostává. V loňské sezoně skončil v hodnocení plus/minus s velice nelichotivou bilancí -43, nejhůře ze všech obránců v lize.
A chyby v obraně kupí i letos. Většinu zápasů odehrál v prvním obranném páru po boku Charlieho McAvoye, ale jejich spolupráce zatím nefungovala podle představ. Ve hře pět na pět byl Boston při jejich přítomnosti na ledě přestřílen na góly 10:7, což není pro elitní dvojici právě výstavní statistika.
Zřejmě nejslabší okamžiky si Lohrei vybral v utkání proti Floridě Panthers, kdy byl u dvou inkasovaných branek. Sturm po zápase nešetřil kritikou. „Ty dva góly šly za Lohreiem. To se nedá popřít,“ řekl bez obalu.
Následně přidal podrobnější hodnocení: „Od prvního dne, co jsem přišel, jsme se snažili jeho hru zjednodušit. Jenže občas má momenty, kdy to nedělá. V jeho hře jsou ještě věci, které musíme doladit. On to vidí stejně jako my a záleží mu na tom, což je dobré znamení. Musíme na něj prostě dál dohlížet, opakovat mu to, ukazovat a učit ho, jak nejlépe dokážeme.“
Sám Lohrei se ke svým výkonům postavil sebekriticky. „V NHL si nemůžete dovolit vypnout ani na vteřinu – ani na půl vteřiny,“ přiznal po středečním tréninku, který považoval za povinný, i když byl oficiálně dobrovolný. „Dostanete rychle lekci pokory. Nemůžete dělat lehkovážné chyby, protože vás zničí.“
Sturm zdůraznil, že vyřazení ze sestavy není trest, ale způsob, jak mladému hráči pomoci posunout se dál. „Nejde o to ho potopit. Chci mu pomoct – je to součást procesu. Udělal několik dobrých věcí, ale v poslední době dělá příliš mnoho chyb,“ uvedl kouč.
Bez Lohreiho v sestavě se Bruins zvedli z herní krize. Po sérii sedmi porážek z osmi zápasů dokázali vyhrát tři utkání v řadě. Pro bostonského obránce může být současná pauza cennou lekcí. „Až přijde jeho chvíle, doufáme, že se zlepší,“ uzavřel Sturm.
