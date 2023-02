Linus Ullmark – brankářské zjevení sezóny

Existuje několik důvodů, proč se letos Bostonu tak daří. A nejde jen o akce Davida Krejčího nebo střelu Davida Pastrňáka. Třetí lajna kolem Taylora Halla bývá označovaná za nejlepší v NHL. Obranu skvěle posílil Hampus Lindholm. Trenérská změna Jima Montgomeryho za Bruce Cassidyho nejspíš taky provětrala kabinu. A pak je tu jistota v bráně.

Linus Ullmark.

Když končil Tuukka Rask, málokdo v organizaci Bruins asi doufal, že se ho podaří tak hladce nahradit. Ullmark má v úterý nejnižší průměr inkasovaných branek v NHL (1,90), nejlepší procento úspěšnosti zákroků (93,7%), nejvyšší počet výher (26). Pakliže chcete skvostná čísla spojovat s celkovými výkony Bostonu, pak je dobré připomenout, že Jeremy Swayman rozhodně tak nevyniká, přičemž ani jeho čísla nejsou vůbec špatná (2,33, 91,4% a 12 výher).

Pokud je Swayman „jen“ dobrý, je Ullmark vynikající.

„Staví se pro nás na hlavu. Je neuvěřitelný,“ chválí devětadvacetiletého Švéda David Pastrňák. „Upřímně, letos je zábavné ho sledovat. Je sebevědomý a má výjimečný rok.“

Ullmarkovy výkony překvapují i v jeho vlastním životním kontextu. Šestadvaceti výhrami vyrovnal už teď své kariérní maximum z loňské sezóny. Také jeho další čísla jsou lepší, než kdy byla. Sám gólman těžko hledá příčiny svého zlepšení.

Nejpodstatnější asi je, že se v Bostonu cítí jako doma. „Jsou to malé kousky do skládačky tuhle a tamhle, které do sebe zapadají. Máme také skvělý tým, což jde ruku v ruce s mými výkony. Není to show jednoho muže, je to týmové úsilí,“ říká Švéd.

Možné důvody dominance Bruins již byly načrtnuty. Ullmarkovy výkony vypíchnul také bývalý trenér Bruce Cassidy, když byl na hru svého někdejšího celku dotázán. „Výborně zakončil minulou sezónu a přenesl si to do téhle. Nyní bojuje o pozici se Swaymanem, což je pro Boston skvělé.“

Kandidatura na Vezina Trophy pro gólmana sezóny je takřka jistá, vítězství pravděpodobné.

Předloni v létě uzavřel Ullmark s Bostonem čtyřletou smlouvu na 20 miliónů dolarů. Stejné peníze stojí Oilers Jack Campbell, podobně drahý je Matt Murray v Torontu. V Bostonu nemusí litovat jediného dolaru. Pokud v Buffalu jen naznačoval svůj potenciál, teď ho Ullmark projevil naplno.

„Bez spoluhráčů a trenérů bych nebyl, kde jsem,“ děkuje gólman. „Moje práce je chytání puků. Až dosud to fungovalo, snad to vydrží.“

