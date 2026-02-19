Ligo, boj se! Suverénní Blesky hlásí před návratem na led comeback opor

25. února 14:00David Zlomek
Hokejisté Tampy Bay Lightning prožívají naprosto snovou sezonu a před olympijskou přestávkou terorizovali celou NHL. Neuvěřitelná série devatenácti výher, jedné porážky v normální hrací době a jedné prohry v prodloužení z nich udělala nejžhavější tým soutěže. Nabízela se tak logická otázka, zda třítýdenní pauza tuto fenomenální formu neotupí.
Obránce J. J. Moser ale podobné obavy rázně odmítá. „Ne, nemyslím si, že by se tenhle tým nechal vyhodit ze sedla. Vybudovali jsme kulturu, která stojí na konzistenci. To se nezmění bez ohledu na to, jestli jsme měli pauzu, nebo ne.“
S bilancí 37-14-4 se tým vyhřívá na čele Atlantické divize s luxusním šestibodovým náskokem na Montreal a na první Colorado ztrácí v celé lize pouhých pět bodů. Na této spanilé jízdě se navíc nezastavila ani ve chvíli, kdy jí chyběl klíčový muž obrany, kapitán Victor Hedman, který musel v prosinci na operaci lokte. Tým bez něj vyhrál dvacet ze pětadvaceti utkání a on sám se vrátil až prvního února na velkolepý zápas Stadium Series pod širým nebem.
Hedmanovy zdravotní patálie tím ale neskončily. Na olympiádě v dresu Švédska si při rozbruslení před čtvrtfinále s USA přivodil zranění v dolní části těla a musel vynechat klíčový duel, který jeho tým prohrál 1:2 v prodloužení. „Je to frustrující a pořád trochu nechápu, že se to stalo před jedním z nejdůležitějších zápasů mé kariéry, ale tak to prostě je. Reprezentovat svou zemi je víc než vy sami, takže musíte být trochu nesobečtí. Nemyslím si, že bych v tom zápase dokázal hrát na své úrovni,“ vysvětloval pětatřicetiletý bek.
Fanoušci Tampy si ale mohou oddechnout, asistent trenéra Rob Zettler potvrdil, že zranění není vážné a Hedman by měl do středečního utkání proti Torontu nastoupit. Do sestavy se vrací i ofenzivní klenot, centr Brayden Point. Ten si v polovině ledna v zápase proti Philadelphii poranil koleno a ačkoliv se snažil dát do pořádku pro olympijský turnaj, nakonec musel své místo v kanadském výběru přenechat Sethu Jarvisovi. Pauza mu ale zřejmě prospěla a proti Torontu už bude připraven.
Zettler navíc potvrdil, že se z marodky vrací i mladí obránci Emil Martinsen Lilleberg, který chyběl od poloviny prosince, a Charle-Edouard D'Astous, jenž byl mimo hru od konce ledna. Odpočinek dostali jen olympionici Brandon Hagel, Jake Guentzel a slovenský bek Erik Černák, ale i ti by měli ve středu hrát.
Proti takto nadupané Tampě, která před pauzou vyhrála pětkrát v řadě, se postaví zoufalé Toronto. Maple Leafs s bilancí 27-21-9 ztrácejí propastných šest bodů na postup do play-off a čeká je klíčový dvojzápas na Floridě. Pokud ve středu padnou s Tampou a ve čtvrtek s Panthers, reálně jim hrozí, že se před uzávěrkou přestupů stanou prodávajícím týmem, což se jim nestalo už více než dekádu.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.