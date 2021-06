Lightning a Bruins vedou v sériích 2-1 na zápasy. Povede se jejich sokům srovnat?

V noci ze soboty na neděli budou mít hned dvě série své další pokračování. Pro evropské fanoušky hokeje se čtvrtý zápas mezi Tampou a Carolinou odehraje v přívětivém čase, jelikož úvodní buly bude vhozeno přibližně dvě hodiny před půlnocí. Následně bude čtvrtá bitva čekat také Medvědy proti Ostrovanům, jenž se na domácím ledě pokusí srovnat stav série.

22:00 Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes

Stav série 2-1

Můj dům, můj hrad. Toto používané pořekadlo v této sérii zatím rozhodně neplatí. První dva zápasy se odehrály na ledě Caroliny, kde však byla dvakrát úspěšnější Tampa, a to shodně těsnými výhrami 2-1 v základní hrací době. Střelci rozhodujících gólů byli poměrně nečekaní – Barclay Goodrow a Anthony Cirelli, což jsou dva hráči, jenž mají spíše defenzivnější úkoly, především tedy první zmíněný útočník.

Ve třetím duelu, na ledě Tampy, si svůj letošní první start v play off připsal také Petr Mrázek, před kterým doposud dostával příležitost skvěle chytající Alex Nedeljkovic. Výkon českého gólmana byl velmi dobrý a také díky jeho pětatřiceti zákrokům mohl v prodloužení o vítězství Hurikánů poměrem 3-2 rozhodnout Jordan Staal, jenž tečoval střelu Sebastiana Aha. Finský útočník je s deseti body nejproduktivnějším hráčem Caroliny v letošních vyřazovacích bojích.

Tampa se ve čtvrtém duelu bude chtít opět spolehnout na stěžejní hráče svého týmu, kteří jsou v tomto play off velmi produktivní. Nejproduktivnějším hráčem celého play off je se čtrnácti body Nikita Kučerov, alespoň deset kanadských bodů už mají také Alex Killorn, Steven Stamkos a Victor Hedman. Brayden Point má bodů devět.

01:15 New Yorks Islanders – Boston Bruins

Stav série 1-2

Také série mezi Ostrovany a Medvědy se dočká čtvrtého úvodního buly v tomto play off. Na domácím ledě začal Boston, který odehrál první zápas velice dobře. Svého soupeře přestřílel téměř o dvacet pokusů a Medvědi se po šedesáti minutách mohli radovat z poměrně jasného vítězství 5-2, které se zrodilo především ve třetí periodě.

Do druhého zápasu už hosté vstoupili o poznání lépe. Ostrované vedli po dvou třetinách poměrem 3-1, avšak Boston se nevzdal a skóre zápasu vyrovnal. Důležitý gól pak vstřelil v 15. minutě prodloužení Casey Cizikas, díky kterého se série za vyrovnaného stavu stěhovala do New Yorku.

Gólově nejchudší bylo zatím třetí utkání, do kterého lépe vstoupili Medvědi z Bostonu. Už v 6. minutě skóroval Craig Smith, po jehož brance se na tu další čekalo až do 55. minuty, kdy vyrovnal Mathew Barzal. V prodloužení vítězství Bostonu přisoudil Brad Marchand přesnou střelou ze zdánlivě nevýhodného úhlu.

Nejproduktivnějšími Ostrovany v play off jsou zatím s devíti body Anthony Beauvillier a Jean-Gabriel Pageau. Z řad Medvědů je na tom nejlépe David Pastrňák s bilancí 5+5, o dva body méně pak mají Patrice Bergeron a Charlie McAvoy. Střelec vítězné branky ze čtvrtého duelu má bilanci 5+2.

