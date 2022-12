Liga rozdávala tresty. Skinner či Oleksiak vyfasovali třízápasové stopky

Disciplinární komise NHL měla v sobotu napilno. Na stůl se jí dostalo několik případů a celkem rozdala hned tři tresty. Pochopení neměla pro zákroky Jeffa Skinnera, Jamieho Oleksiaka ani Pierra Engvalla. Prvním dvěma jmenovaným vystavila třízápasovou stopku, Engvall pak vyfasoval suspendaci na jeden zápas.

Bez povšimnutí nemohla liga nechat zejména zkrat Skinnera, který se dostal do slovního střetu s Jakem Guentzelem z Pittsburghu. Poté, co hvězdný útočník Buffala vyfasoval na konci základní hrací doby od soupeře sekeru, rozhodl se oplácet.

Nejen, že Guentzela sekl do nohy, ale především mu pak uštědřil krosček do obličeje. Za tento faul obdržel nejen trest do konce zápasu (šlo se do prodloužení, takže Buffalu chyběl), ale především neunikl pozornosti disciplinární komise.

Ta potrestala třicetiletého Skinnera třízápasovým distancem, což je v kariéře zkušeného forvarda už druhá suspendace. Poprvé si vyslechl trest v roce 2012, kdy ještě hrál za Carolinu, za kopnutí do protihráče.

Tento trest citelně pocítí i Skinnerovo konto. Na základě kolektivní smlouvy poputuje jeho třízápasový plat ve výši 145 946 dolarů do Fondu pro pomoc hráčům v nouzi. Částkou ve výši 74 595 dolarů obohatí účet tohoto fondu také Jamie Oleksiak, jenž v sobotu rovněž obdržel třízápasovou suspendaci.

Obránce Seattlu bude pykat za faul na Alexandra Alexejeva z Washingtonu, kterého trefil loktem do hlavy. Za úder do oblasti hlavy a krku dostal Oleksiak v pátečním utkání trest ve hře a v sobotu si na tento zákrok posvítila také disciplinárka.

Zástupci ligy moc dobře viděli, že Oleksiak při střetu s Alexejevem pozvedl svůj loket do vzduchu a trefil svého soupeře do hlavy. Na takové údery je liga hodně háklivá, mohou totiž způsobit otřesy mozku, což je hodně nebezpečná záležitost. Své o tom ví například Jakub Voráček, který se kvůli následkům otřesu mozku nejspíš v této sezoně už nepředstaví.

Posledním hokejistou, kterého liga v sobotu potrestala, byl Pierre Engvall z Toronta. Útočník kanadského týmu ve čtvrtek předvedl velký zkrat, když po osekávání a postrkávání seknul obránce Los Angeles Seana Durziho zezadu do hlavy. O tom, jaké štěstí Durzi měl, že se Engvall trefil do helmy a ne například do krku, asi není potřeba diskutovat.

Engvall vyfasoval v utkání s Kings trest do konce utkání a celou situací se zabývala rovněž disciplinárka. Ta vzala v potaz, že útočník Toronta měl doposud „čistý rejstřík“ a udělila mu tak trest pouze na jedno utkání. Svou roli hrálo také to, že Durzi byl v pořádku a neodnesl tuto sekyru nějakým zraněním.

Engvall kvůli suspendaci na jedno utkání přijde o 12 162 dolarů, které rovněž poputují do Fondu pro pomoc hráčům v nouzi.

