Liga řeší Hartmana. Musí si to uvědomit, výjimky už nebudou, říká šéf

Ryan Hartman má za sebou několik dnů plných frustrace. Nejenže kvůli desetizápasovému trestu přijde o značnou část sezony a téměř půl milionu dolarů, ale především si znovu upevnil pověst hráče, který překračuje hranice. Generální manažer Minnesoty Bill Guerin přiznává, že pro třicetiletého útočníka to musí být jasný signál.

„Je to těžká situace, on je naštvaný, my jsme naštvaní,“ uvedl Guerin. „Ale realita je taková, že si to udělal sám. Liga už nemá žádnou trpělivost. Žádné další varování, žádná tolerance. Musí se změnit.“

Hartman byl suspendován za sobotní zákrok na Tima Stützleho, kdy ho po vhazování srazil k ledu. Liga jeho vysvětlení, že šlo o nešťastnou situaci, neakceptovala.

„Nehodlám zpochybňovat rozhodnutí ligy, ale Ryan už je ve fázi, kdy si nemůže dovolit žádné pochybení. Každý jeho faul bude pod drobnohledem,“ řekl Guerin.

Suspendace navíc ovlivňuje celý tým. Wild se pohybují na hraně postupových míst do play off a už tak se musí vypořádávat se zraněními.

„Tohle není jen o Ryanovi, tohle má dopad na celý tým,“ pokračoval Guerin. „Musíme se s tím vypořádat. Ale zároveň věřím, že když se vrátí, bude ještě důležitější hráč. Máme ho rádi, je to bojovník. Ale musí hrát chytřeji.“

Hartman se proti trestu odvolal, ale reálně mu hrozí, že pokud liga rozhodnutí nezmění, bude mimo sestavu až do 9. března. Vedení Wild i jeho spoluhráči věří, že se poučí. Ale pokud ne, další podobný prohřešek by mohl mít ještě tvrdší následky.

Bývalý útočník Ray Ferraro, který má za sebou přes 400 gólů v NHL, byl k Hartmanově situaci nekompromisní. „Většina hráčů se do takové situace nedostane. On si svou pověst vybudoval sám a teď si musí uvědomit, že se něco musí změnit,“ řekl Ferraro pro The Athletic.

Hartman má v této sezoně na kontě sedm branek, ale jeho hra na hraně pravidel ho stále častěji dostává do problémů. „Musí se naučit ovládat své emoce,“ podotkl bývalý útočník a současný analytik Mike Rupp. „Když je na ledě, je pro tým cenný. Ale být měsíc mimo sestavu? To už je problém.“

