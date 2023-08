Lidström: Hossa je gentleman, o jeho štěstí jsme pochybovali. Detroit bude cítit

(TRENČÍN, od našeho zpravodaje) Mezi hokejovými superstars byl skoro nejstarší. Vidět ho na ledě se ale neomrzí nikdy. Poctivý defenzivní styl i podpora útoku, to je odkaz Nicka Lidströma. Legenda Red Wings teď pro klub skautuje nové naděje.

Užil jste si exhibici mezi legendami slovenského i zámořského hokeje?

Byla to sranda. Trochu mlhy na ledě, ale užil jsem si krásné chvíle. Mám radost, že jsem se viděl s hráči, s nimiž jsem v minulosti hrál, s dalšími jsem soupeřil… No a některé jsem potkal až po kariéře.

Celá akce na vás udělala dojem?

Skvělé, neuvěřitelné. Nevěděl jsem, co čekat. Myslel jsem, že si zahrajeme zápas a to bude vše, ale celý program mě moc bavil. Slavnost na náměstí, jak jsme losovali týmy… Úžasná atmosféra.

Hossa s úsměvem zmiňoval výměnu názorů s Hölmströmem. Prý vám v Detroitu špatně clonil před brankou, čímž vás obíral o góly.

Hahaha, jo, vtipkovali jsme o tom hodně. Je to vtipný chlapík. Ale víc k té historice neřeknu! (Podle švédského útočníka to byl právě on, kdo se kvalitní prací zasloužil o Norris Trophy pro Lidströma)

A co Marián Hossa? Jak si ho pamatujete jako protihráče?

Hrát proti němu bylo vážně těžké. Moc šikovný hráč do útoku. Až když jsem hrál s ním, uvědomil jsem si, jak dobrý je i do obrany. Vracel se, dřel. Přebíral zodpovědnost. Mimo led ten nejmilejší člověk. Čistý gentleman. Vážím si toho, že jsme přátelé.

Přestože možná začne pracovat pro Chicago, zatímco vy pro rivala z Detroitu?

Jo, to bude zajímavé. (Usmívá se) Většinu roku trávím ve Švédsku, takže skautuju doma, ale létám do Ameriky, abych byl ve spojení s lidmi z klubu, abych viděl i nižší soutěže v zámoří.

Vidíte budoucnost organizace pozitivně?

Zlepšujeme se. Snad letos uděláme play off. Pomalu děláme kroky ke zlepšení. Máme mladé hráče, kteří potřebují zkušenosti, potřebují vědět, co znamená hrát NHL každý večer. Moc se na příští roky těším.

Bude ve hře Stanley Cup?

To je náš cíl. Asi ne příští rok, to chceme hlavně play off. Ale dál už chceme být nebezpeční. Pomaličku budujeme tým k vítězství.

To se vám osobně povedlo čtyřikrát, což je tedy neuvěřitelné číslo. Ale Hossovi štěstí dlouho nepřálo. Nejprve prohrál finále proti Red Wings 2008 za Pittsburgh, o rok později smutnil s vámi v Detroitu.

Jo vzpomínám si, obě mužstva měla obrovskou kvalitu. Samozřejmě jsme přemýšleli, jestli má Hoss vůbec nějaké štěstí. Ale trpělivost a poctivá práce se mu nakonec vyplatila. Měl skvělou kariéru.

A Stanley Cup vyhrál třikrát. Vaše speciální vzpomínka na legendu Chicaga?

Na ledě na mě dělalo dojem to, jak dokázal srovnat utkání v samotném závěru. Z úniků, při oslabení, ty jeho slap shots. Ale hlavně, když jste k němu blízko, když s ním hrajete, když víte, jak milej chlapík to je. To je vážně potěšení, trávit s ním čas. Mám na něj spoustu zábavných vzpomínek.

Měl i nějaké zlozvyky?

Já nevím. Asi všichni je máme. Pokud jste tak disciplinovaný na ledě, asi musíte mít i nějaké nedostatky mimo. Ale pokud jde o hokej, byl to hotový profesionál. Opravdový gentleman.

Hrál jste s mnoha slovenskými hokejisty, co o nich můžete říct obecně?

Mají perfektní dovednosti, dobře bruslí, jsou skvělí 1 na 1 v ofenzívě. A dřou. To můžu potvrdit.

Máte konkrétní názor i na dnešní NHL?

Tempo je mnohem vyšší. Šel jsem do důchodu v roce 2012 a týmy se mnohem víc soustředí na rychlost. Váha a výška už nehrají takovou roli, jako když jsem hrál. Koukáte na rychlost a nezáleží, jestli jste velký nebo malý. Musíte umět perfektně bruslit.

Líbí se vám změna, kterou liga prošla ohledně regulí?

Nějaká zodpovědnost samozřejmě dál zůstává na hráčích, ale liga se snaží vymýtit zásahy do hlavy a špinavé hity. Taková přísnost je v pořádku, protože se tím chrání zdraví hráčů.

