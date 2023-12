Lídr ligy – Vancouver! Odvádíme skvělou práci, libuje si Miller

Do vánoční pauzy míří jako osamocený lídr ligy Vancouver. Ač překvapivě, tak zaslouženě. Díky konzistentní práci se Canucks vyhřívají na vrcholku tabulky a náležitě si to užívají. „Máme z toho opravdu dobrý pocit,“ zářil J. T. Miller, jeden z lídrů týmu.

V roce 2005 dokázala být přes Vánoce na čele tabulky Ottawa. Od té doby se to žádnému kanadskému celku nepovedlo. Až teď Vancouveru.

Asi nikoho by před dvěma měsíci ani ve snu nenapadlo, že tento tým, který se v sedmi z posledních osmi sezon nedostal do play off, bude mít bilanci 23-9-3 a do sváteční přestávky vstoupí s devítizápasovou bodovou sérií (7-0-2).

„Nemluvíme o tom, ale jako soutěživí hráči v NHL to lidem rádi vracíme,“ řekl centr Canucks J. T. Miller o skepsi veřejnosti proti Canucks. „Je to pro nás dobrý pocit. Opravdu jsme odvedli skvělou práci. Líbí se mi, že spousta z nás nemá dobrý pocit z toho, jak jsme v některých zápasech hráli. Vytvořili jsme si pro sebe vysoký standard. Je to dlouhá sezóna; bude i horší období. Ale měli bychom mít dobrý pocit z toho, jak na tom jsme.“

Ke skvělému úvodu sezony se vyjádřil i Ian Cole, nenápadný obránce, který je ale pro svůj tým ohromně platný.

„Když jsme začali 10-2, těžko se tomu věřilo,“ usmíval se. „Ale máme opravdu dobrý tým. Nemyslíme si, že bychom teď hráli nad očekávání. Tohle je level, na kterém jsme schopni zůstat. Určitě jsou oblasti, které ještě lze zlepšit, ale líbí se mi, kde jsme. Pokud se nám podaří udržet si tenhle punc outsidera, kterému nikdo nevěří, bude to ještě lepší.“

Po sobotní prohře Vegas Golden Knights s Floridou Panthers mají Canucks v boji o Prezidentskou trofej náskok dvou bodů. V procentuální bilanci vítězství jsou Canucks na druhém místě za New York Rangers, kteří mají stejně bodů jako Vegas (47), ale odehráli o tři zápasy méně než Vegas a Vancouver.

Nikdo neodehrál více zápasů než Canucks. V 54leté existenci klubu se Vancouveru ještě nikdy nepodařilo dosáhnout o vánoční přestávce procentuální úspěšnosti vítězství 70 %. I po období trápení mají Canucks náběh na 115 bodů.

„V létě a v kempu jsme odvedli spoustu práce. Jsme teď na špici ligy, myslím, že bychom na to měli být velmi hrdí,“ dodal Miller. „Přestávka přichází ve skvělý čas. Dá se říct, že teď vypadáme unaveně. Odehráli jsme hodně zápasů, víc než spousta týmů. Jsem rád, že můžeme jít do Vánoc v dobrém, solidním rozpoložení. Dnes jsme nebyli v nejlepší formě, ale nacházíme způsoby, jak získat důležité body a připravit se na ně.“

