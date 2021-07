Lidé nevědí, co víme my. Šéf ottawských skautů hájí kurážné a kontroverzní volby Senátorů

Ottawa na vstupním draftu opět trhala papírové předpoklady na kusy a čeřila stojaté vody. Stejně jako v minulosti překvapila laickou a především pak odbornou veřejnost svými výběry. Přinejmenším tři hráče draftovala výrazně dříve, než se očekávalo. Senzací bylo hned první rozhodnutí Sens, když z desátého místa vzali Tylera Bouchera. Amerického forvarda, jehož jste v předpovědích a žebříčcích našli na 41., 45. či 53. fleku. Nejvýše byl, alespoň podle zpráv ze zámoří, pětadvacátý.

Že se toho v Ottawě nebojí, ukázali už při draftu roku 2019.

Zkraje druhého kola si vybrali Shanea Pinta, přitom k dispozici byli takoví borci jako Arthur Kaliyev nebo Bobby Brink. Ostatně Los Angeles, respektive Philadelphie toho okamžitě poté využily a sáhly po nich.

Mnozí si tehdy klepali na čelo, teď - tedy o dvě léta později - už je ovšem perspektiva jiná. Trent Mann, šéfskaut Senátorů a jeho kolegové, rozhodně už nepůsobí jako blázni, s Pintem trefili do černého. Či spíše nešlápli vedle.

A právě Pintovým příkladem hájí Mann i současné kroky Sens. Stejně tak se odvolává na to, že se lidem nepozdávaly ani výběry Bradyho Tkachuka či Thomase Chabota, nynějších výrazných tváří Ottawy.

"Věděl jsem, že Boucher půjde mezi 10. až 20. místem. Hokejová veřejnost to nevěděla. Do hry totiž vstupuje mnohem víc faktorů, než lidé berou v potaz. Jde třeba o charakter hráče a další aspekty," povídá Mann.

Boucher je vnímán jako nejdůraznější útočník z letošní sorty hokejových branců. Tvrdé hity, vysoké nasazení a schopnost obětovat se pro talentovanější spoluhráče, to jsou jeho nejvýraznější kvality.

"Věříme, že díky Boucherovi bude naše mužstvo zase o kus lepší. A přiblíží se naší představě, jak by měl kádr Sens vypadat," povídá Mann. Jeho přesvědčení nenahlodal ani fakt, že Boucher přišel o kus sezony kvůli zranění kolena.

"Věděl jsem, že když ho z desáté příčky nevezmeme, nebude později k mání. Věděl to i náš generální manažer Pierre Dorion. To, že tohle uniklo lidem, je v pořádku. Neživí se tím, my ano," podotkl.

Zdá se, že jeho víra v Bouchera je pevná jako skála. I přes fakt, že Cult of Hockey, panel ze 17 expertů, včetně nezávislých skautů, řadil rodáka z arizonského Scottdale až na 41. flek.

Výrazně dříve vzali Mann a spol. také Zacka Ostapchuka (39. místo) s Benem Rogerem (49.). Ty byste našli v draftových předpovědích a žebříčcích kolem šedesátky, respektive sedmdesátky.

Ukáže se, že Mann a jeho tým mají mimořádný čich na hokejové talenty, nebo tentokrát pálili vedle? Na tuto otázku odpoví až čas. V tuto chvíli jde zmíněné tři výběry hodnotit jako kurážné. A kontroverzní zároveň.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+