Levní, zkušení, volní! Tihle tři gólmani čekají na svoji šanci

Na trhu s volnými hráči zůstávají v NHL jen poslední zajímavá jména, a právě mezi brankáři je situace zajímavá. Tři zkušení gólmani, kteří v minulé sezoně odchytali přes dvacet zápasů, stále nemají smlouvu. Ilja Samsonov, Alexandar Georgiev a James Reimer čekají na šanci. Na jejich situaci se podíval portál The Hockey News.

Na první pohled by to mohlo vypadat jako končící kariéry. Ale pozor, tohle nejsou žádní veteráni na odpis. Samsonov má 28 let, Georgiev 29. V nejlepším věku. Reimer? Ano, ten už je zkušenější, ale pořád je to gólman, kterému by spousta týmů mohla důvěřovat jako pojistce.

Samsonov loni pomohl Vegas, Georgiev měl být jedničkou Colorada, Reimer byl v Buffalu. Teď? Všichni na volné noze.

V případě Samsonova se spekuluje o psychické nepohodě. Po skvělém roce v Torontu přišel pád ve Vegas. Ne tragický, ale výrazný. A přestože pořád má reflexy i schopnost vytáhnout zázračný zákrok, důvěra GM je zatím vlažná.

Georgiev, který před dvěma lety vypadl jako jackpot Avalanche, měl sezonu, kterou by nejradši spálil. Vypadl z rytmu, ztratil formu i sebevědomí. Ale má v sobě něco, co by manažeři mohli mít rádi, tedy zkušenost, motivaci a dřívější úspěchy.

A Reimer? Ve 37 letech si na nic nehraje, ale jakmile dostane šanci, umí podržet. Letos měl v Buffalu několik zápasů, kdy působil jako profesor mezi juniory. Ne nadarmo se o něm šeptá jako o ideálním „třetím do party“.

V tuhle chvíli je jejich osud v rukou ostatních. V NHL nikdo nehledá třetího gólmana v červenci. Ale každý ho zoufale potřebuje v říjnu, když se první dva zraní.

Koukat by se na ně mohl třeba Edmonton. Stuart Skinner i Calvin Pickard měli výpadky a rozpočtově se tam dá najít skulina pro minimální smlouvu. Na stole je i možnost zkoušky bez garance, což by s blížící se sezonou mohlo být pro gólmany lepší než nic.

