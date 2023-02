Levnější Meier? Van Riemsdyk se bude stěhovat

O pozici na čele přestupového pelotonu se bijí především Patrick Kane a Timo Meier. Zatímco Kaneův osud je poměrně jasný, Meierův moc ne. Zajímá se o něj spousta týmů. Kdo ostrouhá, bude muset hledat jinde. Třeba ve Philadelphii.

Volbou pro týmy, kterým se nepodaří získat Tima Meiera, má být podle zámořských novinářů zkušený James van Riemsdyk. „Jeho odchod z Philadelphie se zdá být nevyhnutelný,“ říká například novinář Chris Johnstone.

JVR se před lety vracel do Philadelphie s velkou pompou, nicméně jeho druhé působení u Flyers se nesetkalo s úspěchem. Tato sezona tak nějak kopíruje nevýrazný návrat, devět branek ve čtyřiceti utkáních není nic, co by zasloužilo extra pochvalu.

I tak je ale zajímavým zbožím pro favority v play off. Kanadskému útočníkovi končí kontrakt a Philadelphia je víc než ochotná získat za něj výběry v draftu.

Spojení s Meierem je navíc víc než zřetelné. Švýcar je pro týmy, které pomýšlejí na úspěch, prioritou. Takové celky potřebují střelce, někoho, kdo doplní ofenzivní val. Van Riemsdyk sice Meierových kvalit nedosahuje, o to levnější by však mohl být.

„Zdá se, že některé týmy, které se zajímají o Meiera, se určitě ptaly i na van Riemsdyka,“ řekl Johnston. „Je zřejmé, že tyto týmy si připravují nějaké druhořadé možnosti.“

A pak byl zkušený novinář i o něco konkrétnější: „Dívám se na Winnipeg, Vegas, Carolinu, ale i Minnesotu a Colorado. V průběhu sezony se objevila otázka, zda se James van Riemsdyk se svým platem sedmi milionů dolarů bude vůbec stěhovat. Vzhledem k velkému zájmu a skutečnosti, že Flyers jsou ochotni ponechat si část platu, je jeho odchod nyní nevyhnutelný.“

Druhým hráčem, který by Philadelphii mohl opustit, je obránce Justin Braun. Ten se nachází ve stejné situaci jako loni, tehdy ho získali Rangers.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+