Levná posila s obří hodnotou? Týmy se dívají do Columbusu

To období se blíží rychlým tempem. Pro milovníky přestupů a spekulací začíná výživná část sezony, mílovými kroky se totiž blíží uzávěrka přestupů. Favorité na celkový triumf hledají posily všude možně. Základní požadavek? Končící smlouva a spolehlivost. I proto začínají supi kroužit kolem Columbusu.

Přesněji kolem obránce Vladislava Gavrikova. Sedmadvacetiletý bek je celou kariéru součástí organizace Blue Jackets, fanoušci k němu mají vztah. Zároveň to pro ně není nic nového. Za své považovali i Ryana Johansena, Joshe Andersona či Pierra-Luca Duboise. Všichni jsou pryč.

„Je to součást hokeje,“ pokrčil rameny Gavrikov. „Jsem připraven na všechno, musím zůstat profesionálem. Neměl bych nad tím moc přemýšlet. Soustředím se jen na sebe, stejně nic neovlivním.“

Přitom to není tak, že by se Columbus snažil Rusa zbavit. V létě se o prodloužení jednalo, ale k žádné dohodě nedošlo. Stejně tak od té doby nedošlo k žádnému posunu, tudíž to vypadá, že celá organizace opravdu počítá s tím, že Gavrikov zamíří o dům dál.

V zákulisí se proslýchá, že i přes to, že Gavrikov hraje v obraně při zranění Werenskiho klíčovou roli, mu Blue Jackets nechtějí zaplatit. Ruský bek požaduje dlouholetou smlouvu na minimálně pět milionů dolarů ročně.

Gavrikovův osud je tedy nevyhnutelný, pomůže některému z favoritů v play off a v létě zamíří tam, kde nabídnou nejvíce peněz. Ve svém věku je to naprosto pochopitelné, vstupuje do nejlepších let kariéry, a tak je třeba být náležitě odměněn.

Pro spoustu týmů je lákává i další věc, a sice naprosto minimální komplikace s platovým stropem, kdyby Gavrikov přišel. V této sezoně totiž bere pouze 2,8 milionů dolarů, což je velmi snesitelná částka.

„K Vladislavovi chováme velký respekt, a to jak k hráči, tak i k člověku. Taky jsme mu to několikrát dali najevo,“ vzkázal k tématu stroze generální manažer Columbusu Jarmo Kekalainen.

Jedním ze zájemců je podle novináře Elliottea Friedmana Edmonton. Ten shání beka už delší dobu. Zatím se spekulovalo o velmi drahých hráčích typu Karlssona či Klingberga, Gavrikov by byl směrem k rozpočtu mnohem levnější výpomocí.

