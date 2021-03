Letošní uzávěrka v podání Stars? Žádné zběsilosti

Dallas se letos nachází v těžké pozici. Sezonu začal se zpožděním, ale pomalu zápasovou ztrátu dohání. Jistě se ještě bude snažit dostat do play off. Jim Nill, generální manažer Stars, je natolik zkušeným činovníkem, že bude vědět nejlíp, co dělat. Zvlášť letos to ale na poli přestupů nebude nic jednoduchého.

„Na jednu stranu je to fajn vzrůšo, na druhou hodně riskujete,“ řekl k tématu uzávěrky přestupů, která v kalendáři svítí u 12. dubna. „Každý by rád posiloval, ale není lehké někoho přivést. Ještě těžší je přivést někoho, kdo bude mít na tým hned dopad.“

Stars navíc moc prostoru k pohybu nemají, místo pod stropem je totiž dost těsné. Velkým faktorem je uzdravení Bena Bishopa. Jakmile se tak stane, jeho plat se okamžitě začne počítat do platového stropu.

Jakákoliv aktivita na trhu se také bude odvíjet od toho, jak velkou šanci budou mít Stars na play off. Nenacházejí se totiž v ideální situaci. Z divize postupují čtyři týmy. Vypadá to, že v Centrální divizi, v níž Dallas nastupuje, je o prvních třech účastnících play off rozhodnuto. Nic nenasvědčuje tomu, že by si Tampa Bay, Florida a Carolina nechali vyřazovací část utéct.

„Každý rok je to boj, letos o to větší. Nezapomínejme ale, že máme několik zápasů neodehraných,“ připomíná Nill.

„Žijeme v jiném světě. Představte si třeba obchodovat s týmem z Kanady. Hráče by čekala tvrdá karanténa,“ vyjmenovával možné překážky. „Aby toho nebylo málo, tak nás čeká i rozšiřovací draft.“

Otázkou však zůstává letošní sezona. Je Dallas týmem, který je schopný vyhrát Stanley Cup, nebo se radši vyplatí prodávat?

„Stačí se dostat do play off. Tam je to pak prostě otevřené,“ ví dobře Nill. „Myslím si, že náš tým je poskládán natolik dobře, aby konkuroval v několika příštích letech. Naši skauti odvádějí skvělou práci.“

Přestupová aktivita tak asi nebude nijak extrémní. Třeba v roce 2019 vyslal management příchodem Oleksiaka, Cogliana, Lovejoye a Zuccarella jasný signál, že vyhrát chce tady a teď. Letos to bude rozhodně klidnější. A žádný výprodej se konat nebude.

„Budeme se snažit udržet co nejvíce kvalitních hráčů,“ potvrzuje Nill.

