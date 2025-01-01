Léto Bostonu Blümelovi nahrává. Usadí se natrvalo v NHL?

6. srpna 14:30Adam Čuba
Když prvního července letošního roku vyšla najevo zpráva o přestupu talentovaného českého útočníka Matěje Blümela z Dallasu k bostonským Medvědům, nejeden český fanoušek měl z této transakce radost. Konec konců, zdálo se jasné, že mezi Stars rodákovi z jihočeského Tábora pšenka nepokvete, za tři roky dostal v organizaci Dallasu čuchnout jen třináctkrát (2+0). Teď je před ním nová výzva a potenciálně ideální příležitost se v NHL naplno prosadit.
Je pravdou, že Boston zvolil přes léto strategii, která pětadvacetiletému útočníkovi hraje do karet. Místo větší investice do hvězdy, která by byla plnohodnotnou náhradou za Brada Marchanda s jasným místem mezi tahouny mužstva, se generální manažer Don Sweeney soustředil spíše na posílení hloubky kádru několika hráči, které bychom si dokázali představit spíše na pomezí druhé a třetí formace. Největším jménem mezi příchozími tak zůstává Viktor Arvidsson, který přišel v rámci trejdu s Oilers. Bodově švédský reprezentant loni nijak neoslnil, zapsat zvládl patnáct branek a dvanáct nahrávek 67 zápasech nejlepší světové ligy. Jeho kariérním maximem pak zůstává solidních 59 bodů ze sezony 2022/2023 v dresu LA Kings.
Nákupem Blümela a také stejně starého Alexe Steevese, který je v podobné pozici jako český útočník, Bruins příliš neriskují, naopak potenciální zisk je za malý peníz (oba kontrakty stály Bruins méně než 900 tisíc dolarů) více než slušný.
Devizou obou zmíněných hráčů je schopnost střílet branky. Steeves jich loni v AHL zvládl 38, Blümel dokonce o osm více. O těchto kvalitách ví samozřejmě velmi dobře i Sweeney: „Matěj i Alex zvládli konzistentně střílet góly na vysoké úrovni v AHL. S oběma jsme hovořili a dali jsme jim najevo, že pokud zvládnou skórovat i v NHL, chceme je tady. Tady, nikde jinde,“ řekl GM Bruins pro boston.com a vyvrátil tak spekulace, že by se s oběma útočníky počítalo primárně na farmu v Providence. „Je možné, že tito kluci vezmou místo v sestavě někomu, kdo si myslí, že jej má jisté. Ale tak už to v NHL chodí,“ má jasno vedení Medvědů.
Renomovaný web DailyFaceoff.com je k Blümelovi štědrý, ve své predikci sestavy ho vidí na křídle třetí formace a také s místem ve druhé přesilovkové formaci, mimochodem po boku Pavla Zachy. To už je prostor, ve kterém by pardubický odchovanec mohl – a měl – prodat svůj střelecký um. Um, o kterém nemůže být pochyb… Čísla konec konců mluví za vše, 101 branek za tři sezony v AHL je zkrátka vizitkou elitního střelce.
Pochopitelně právě střelba by měla být největší silou českého dravce i o patro výš. Server The Hockey Writers chválí také Blümelovu zodpovědnost v defenzivě, naopak limity vidí v bruslení a práci s pukem. I tak bronzovému medailistovi z Mistrovství světa 2022 predikuje start v základní sestavě Bruins, konkrétně v „bottom six,“ přičemž posun výš v sestavě nevidí jako nereálný, k tomu ale bude muset „posunout svou výkonost ještě o kus výš.“
Výhodou pro TOP střelce farmářské soutěže by jednoznačně měla být přítomnost dvou českých parťáků, Zachy a Pastrňáka. Věřme, že i ta mu pomůže v pevném usazení se v NHL, letos totiž možná dostane svou vůbec nejlepší příležitost ve slavné lize prorazit.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.