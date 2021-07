Léto 2021 – bod zlomu pro Columbus. Dalším krokem draft

V Columbusu doufají, že se letošní léto stane převratným. Vedení organizace zatím dělá mnoho kroků k tomu, aby se tak stalo. Nejen, že vyměnilo trenéra, ale fanoušci si zvykají na tým bez Pierre Luca-Duboise, při rozšiřovacím draftu pak zůstane nekrytý například Max Domi. Dalším krokem k obměně organizace bude následující draft.

Důvod je jasný. Organizace z Ohia bude hned třikrát vybírat v prvním kole.

Jako první se na řadu dostanou Modrokabátníci při pátém výběru, ten “získali“ za své bídné umístění v základní částí. Dále jim patří 25. pozice, která jim připadla z Toronta při výměně za Nicka Foligna, a také poslední, dvaatřicátá, jež do Columbusu putovala z Tampy Bay.

„Pokud se nám podaří trefit všechny tři výběry správně, opravdu to může otočit chod organizace,“ přikyvuje generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekalainen.

Pro finského činovníka už to bude potřetí, co bude mít možnost draftovat v prvním kole hned třikrát. Poprvé se mu to poštěstilo v roce 2007, kdy byl šéfem skautingu v St. Louis. Postupně vybral Larse Ellera, Davida Perrona a Iana Colea.

Druhý pokus dostal Fin o šest let později, tentokrát už v roli šéfa Columbusu. S odstupem času se dá hodnotit, že jeho draft v St. Louis mu vyšel o poznání lépe. V roce 2013 si totiž do Ohia vybral Alexe Wennberga, Kerbyho Rychela a Marka Daňa.

„Pokud nenadraftujete dobře, jste v příštích letech bez šance,“ ví dobře. „Podle mě to tak je. Když se podíváte na úspěšné týmy, tak uvidíte, že draftovaly dobře. Neúspěšným se drafty nepovedly.“

Columbus by už potřeboval, aby Kekalainen zúročil své zkušenosti z doby, kdy se specializoval na skauting.

„Skauty musíme nechat dělat jejich práci,“ dodal ale s tím, že naznačil, že do práce skautů moc nechce zasahovat. „My jim zadáme úkoly a dáme seznam předností, jaké chceme, aby hráči měli, a jsou to oni, kteří nakonec stanoví pořadí, podle kterého vybíráme.“

Nedá se předpokládat, že by Kekalainen ze své taktiky něco měnil. Skautům dá důvěru a pak se bude řídit podle jejich žebříčku. V praxi to znamená, že při výběru netaktizuje, ale bere nejlepšího dostupného hráče. I tak se ale možná bude soustředit na to, aby zaplnil díry, které na některých pozicích Blue Jackets mají.

„Není tajemstvím, že nám v systému chybí centři. Obránců také není nikdy dost,“ nechal se slyšet.

V praxi by to tedy mohlo vypadat následovně. Z páté pozice by si Columbus mohl vybrat centra Williama Eklunda, na konci prvního kola by pak mohli být k dispozici obránce Daniil Chayka nebo centr Zachary Dean. Jednou z možností je pochopitelně i výběr Stanislava Svozila.

