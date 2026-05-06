NHL.cz na Facebooku

NHL

Letní úkol Bruins číslo jedna? Uklidnit frustrovaného Pastrňáka

18. května 11:00

David Zlomek

Když David Pastrňák po vyřazení z play-off předstoupil před novináře, v jeho hlase nebyla slyšet jen únava, ale především tíha uvědomění. Česká hvězda zanedlouho oslaví třicítku a s nostalgií i lehkou frustrací připomněla slova Patrice Bergerona o tom, jak hokejový život rychle utíká a příležitosti mizí. Pro vedení Bruins to byl jasný signál, s ohledem na Pastrňákova nejlepší léta je nutné tým vhodně doplnit. Známý bostonský novinář Joe Haggerty ve svém podcastu Pucks with Haggs nastínil, jaké letní kroky organizace plánuje, aby svou ofenzivní oporu přesvědčila o reálných šancích na zisk poháru.

Klíčovým úkolem k Pastrňákově spokojenosti je dlouhodobé vyřešení pozice elitního centra. Ačkoliv by fanoušci rádi viděli příchod drahé superhvězdy z volného trhu, Haggerty upozorňuje, že řešení už obléká dres s Medvědem na hrudi. Obrovskou nadějí je totiž mladý Fraser Minten.

„Začínám věřit, že právě on by mohl být tím klukem, který během pár let celou roli převezme, a tým tak nebude muset utrácet obrovské peníze za prvního centra zvenčí,“ zaznělo od Haggertyho v podcastu. K tomu bude muset vedení vyřešit i blížící se vyjednávání s Pavlem Zachou. „Pokud by ta částka činila zhruba osm milionů dolarů ročně na šest let, pravděpodobně bych ho s ohledem na celkovou situaci s centry prostě podepsal,“ poradil bostonskému vedení expert.

Pastrňák si po vyřazení stěžoval na zbytečné chyby před vlastní brankou, a právě defenziva proto musí projít výrazným upgradem. Tlak na obranu bude o to větší, že Bruins začnou příští ročník bez svého lídra Charlieho McAvoye, který si odpyká šestizápasový trest.

Podle Haggertyho se chystá příchod hotového beka, což si ovšem vyžádá na hráčském trhu oběti. „Myslím si, že Mason Lohrei je hráč, který může odejít. A dokonce bych řekl, že odejde, pokud se Bruins rozhodnou získat obránce do elitní čtyřky,“ prozradil Haggerty.

Zároveň však uklidnil fanoušky ohledně největšího ofenzivního diamantu v systému. Generální manažer Don Sweeney nehodlá panikařit a rozbít budoucnost klubu. „Nevyměnil bych Jamese Hagense za nikoho a za nic. Naštěstí to Bruins ani neplánují,“ zhodnotil Haggerty nedotknutelnost největšího talentu organizace.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Co dál v Minnesotě? Šéf po vyřazení chystá obrovský podpis, podržel kouče

19. května 14:30

Hledá se šéf! Toronto kontaktovalo nejžádanějšího trenéra mimo NHL

19. května 13:00

Mejdan v Bell Centru. Když hřmí stadión, ale chybí hráči

19. května 11:30

Jízda Montrealu pokračuje! Že po mně řvali fanoušci soupeře? Mě to žene, říká Dobeš

19. května 10:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.