Letang prodělal mozkovou mrtvici, už druhou v kariéře

Hráči se po pondělním tréninku Pittsburghu pomalu rozjížděli domů, když zjistil, že něco není v pořádku. Bolela ho hlava. Okamžitě informoval týmového doktora, který mu doporučil pospíchat do nemocnice. To si ještě potíže nespojoval s tím, čím prošel v minulosti. Kris Letang už totiž jednu mozkovou mrtvici zažil, bylo to v roce 2014.

Lékaři mu pak bohužel potvrdili, že právě prodělal další.

Tehdy mu bylo 27 let a vynechal dva měsíce. Teď mu je 35. To není zrovna věk, kdy by měl člověk řešit takovéto zdravotní problémy. Někdo má zkrátka smůlu. A může to být zrovna sportovec. Ti totiž extrémní zátěží oběhového systému mohou běžet vstříc krevním sraženinám. V kombinaci s dalšími faktory mohou skončit i jako diabetici nebo hypertonici (vysoký tlak).

„Napětí konstantních fyzických aktivit stresuje srdce,“ řekl pittsburghským novinářům neurolog Shazam Hussain. „A existují teorie, podle kterých se tím někteří sportovci predisponují k většímu riziku mozkové mrtvice.“

Přestože žádné následky nepociťuje, je Kris Letang nyní v péči lékařů. A minimálně další týden bude, tak dlouho jsou plánována důkladná pozorování. Prozatímní závěr je, že by další kariéra pittsburghského zadáka neměla být ohrožena.

Hokejista dostává léky na ředění krve. „Ušli jsme dlouhou cestu. Něco takového nebylo ještě před dvaceti, třiceti lety možné,“ dodala ošetřující lékařka Cathleen Adams.

Lékaři ale varují. „Obvykle šlo o záležitost starších lidí. Bohužel vidíme případy mrtvic mezi stále mladšími,“ říká Dr. Hussain, podle jehož odhadu bylo 40% jeho pacientů s mrtvicí mladších 55 let.

Podle slov generálního manažera Rona Hextalla nešlo o tak silnou mozkovou příhodu jako před osmi lety. „Až dosud vypadá všechno tak dobře, jak by mělo,“ uklidnil fanoušky.

O závažnosti mozkových mrtvic asi není třeba dlouze hovořit. Klub zatím nestanovil žádný časový rámec návratu. „Tohle je spíš o Krisovi jako otci a hlavě rodiny než o hokejistovi. To je teď podružné. Uděláme, cokoli bude v našich silách, abychom všechny ujistili, že Krisovo zdraví je pro nás na prvním místě. Všechny dosavadní informace jsou pozitivní,“ dodal Hextall.

Letang si aspoň pochvaloval, že mu jeho organismus dal znamení včas. „Jsem šťastný, že tělo poznalo, že něco není v pořádku. Jsem optimistický, že budu na ledě co nejdříve,“ řekl obránce.





