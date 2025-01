V sezóně 2014-15 byl se 129 nejproduktivnějším hráčem juniorské OHL. Mimochodem, druhý skončil Mitch Marner (126), třetí Connor McDavid (120), jemuž vzalo část sezóny zranění. Útok Errie Otters se Stromem, McDavidem a DeBrincatem drtil soupeře. Výjimeční junioři si měli brzo podmanit NHL.

Na draftu 2015 si Stromea ze třetího místa zamluvila Arizona, právě v jejím dresu se měl stát hvězdou ligy. Jenomže to všechno trochu drhlo. Během tří let odehrál za Kojoty jen 48 zápasů s bilancí 16 bodů (7+9), načež se v listopadu 2018 stěhoval do Chicaga.

Arizona, Chicago ... Washington!

Další bouřlivé roky se spoustou vynechaných zápasů a sezónním maximem 51 bodů ho zavedly do Washingtonu. Tam se konečně našel. Po 65 a 67 bodech z posledních dvou sezón drží letos skoro bod na zápas. Stárnoucí Alexandr Ovečkin také díky němu stříhá poslední centimetry ke Gretzkyho rekordu rychleji, než možná kdo čekal.

„Určitých nálepek se nikdy nezbavíte. Navždycky budou součástí mého příběhu. V Arizoně to nevyšlo. Myslel jsem, že v Chicagu to jde docela dobře, dokud jsem taky párkrát nenarazil. Pak se dostanete do Washingtonu, a když se na to podívám zpětně, předešlá místa mě připravila, abych byl právě tady dobrým hráčem v dobrém týmu. Aspoň tak to cítím. Zatím je to zábava,“ cituje sedmadvacetiletého útočníka ESPN.

Přitom neskrývá, že ho roky čekání štvaly. „Když vidíte, jak se některým klukům v NHL daří, ano, máte v hlavě, že vás draftovali vysoko a vy jste pořád nic nedokázali,“ přiznává Strome.

V nejhorším časech si pravidelně volal s tátou. V Chicagu mu s trudomyslností pomáhali hlavně starý kamarád Alex DeBrincat a zkušený Patrick Kane. On sám je přitom reflektován jako hodně uvolněný typ. „Je pořád dobře naložený. Hodně v pohodě. Dělá si věci po svém,“ vzpomíná na Stromea bývalý spoluhráč Connor Sheary.

Za vším hledej ženu

Prvními roky v NHL se nicméně doslova protrápil. Stálo ho velké úsilí nepřestat věřit ve své schopnosti. Stromeova cena postupně klesla natolik, že v roce 2022 coby chráněný hráč ani neobdržel od Chicaga kvalifikační nabídku. Náhle se z něj stal volný hokejista. Podepsal s Capitals. Byla to jen roční smlouva na 3,5 mil. dolarů.

První kontakt s novým týmem zprostředkovala dcera. Ta se přes sociální sítě znala s dcerou Connora Shearyho. Takto se poznaly nejdřív holky a pak manželky obou hráčů. „Byli z nás virtuální přátelé, po Dylanově příchodu do města jsme spolu začali trávit čas. Jakmile jsme spolu hráli, ještě víc nás to sblížilo,“ vzpomíná Sheary.

Strome začal v hlavním městě USA dobře, dostával prostor a hned v první sezóně si 65 body (23+42) vysekl nový osobák. „Hodně pomůže, když dostanete příležitost každou noc. Hrajete dost minut, přesilovku. Hodně se toho pro mě sešlo v pravou chvíli,“ vzpomíná na své začátky u Capitals.

Všestranný univerzál

Inteligentní hokejista se skvělým viděním hry tak konečně začal prodávat svůj potenciál. Je produktivní, silný na puku, s přesnou přihrávkou. K tomu chválí jeho celoplošnou hru. Sítěmi jdou komentáře, že Ovečkin má nového Nicklase Bäckströma.

Vizitka promrhané vysoké draftové volby pozvolna bledne. Možnost hrát s někým, kdo se brzo stane nejlepším střelcem NHL všech dob, považuje za privilegium. „Je to čest nastupovat s ním v útoku. Vidíte, jak dokáže být vážný i uvolněný. Ten chlap miluje střílení branek víc než kdokoli, koho jsem zažil. Úplně stejně miluje být na ledě, když dá gól někdo jiný,“ říká Strome.

Pomáhají si navzájem. Kanaďan chystá Rusovi branky a popohání jej k rekordu. Rus zase strká Kanaďana k další životní sezóně. Vše nasvědčuje tomu, že si Strome ve Washingtonu potřetí za sebou vylepší kariérní bodové maximum. Mimochodem, dobře hraje i bez Ovečkina. Také v době kapitánova zranění pomáhal mužstvu výbornou hrou.

„Hodně lidí v Arizoně a v Chicagu ho odepisovalo, ale on na sebe nepřestával tlačit, pořád se chtěl zlepšovat. Stává se z něj elitní centr, tohle je jeho třetí rok, kdy je lepší než dřív. A to se nevidí často,“ chválí Stromea trenér Capitals Spencer Carbery.

