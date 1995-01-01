Lekkerimäkiho čeká klíčová sezóna. Naplní ve Vancouveru potenciál?

30. července 1:50Denisa Veselá
Jonathan Lekkerimäki vstupuje do klíčové fáze své kariéry. Švédský ostrostřelec a talent Vancouveru má po operaci ramene co dokazovat. Dokáže se prosadit do prvních dvou formací Canucks, nebo ho čeká další rozvoj na farmě či dokonce výměna?
Švédskému křídelníkovi Jonathanu Lekkerimäkimu je 22 let a vstoupí do své třetí sezóny v zámoří. Ačkoliv stále patří mezi pět nejlepších talentů Vancouveru Canucks, jeho vývoj se dostal do zásadního bodu. Po 37 zápasech v NHL, ve kterých posbíral pouhých 9 bodů, se nabízí otázka, zda má na to prorazit mezi elitu a ustát fyzickou náročnost NHL.
Největší překážkou posledních měsíců bylo zranění pravého ramene z října 2025. Vážné poškození šlach a kloubního pouzdra ho v únoru donutilo jít na operaci.
Lékař Harjas Grewal upozorňuje, že návrat k původní výkonnosti nebývá po takovém zákroku okamžitý. „Při pohledu na data vykazují hráči v prvním roce po operaci pokles útočné produkce, ale postupně se vracejí na svou původní úroveň. V závislosti na studii to však trvá dva až tři roky,“ sdělil pro web Postmedia.
Grewal zároveň dodává, že ačkoliv může Lekkerimäki mírně ztratit na razanci střely, jeho obdivuhodná přesnost a rychlost zakončení by měly zůstat zachovány.
Kde je jeho strop a s kým by měl hrát?
Předností patnáctky draftu 2022 byla vždy výjimečná střela. Aby však Lekkerimäki naplnil svůj strop elitního střelce NHL, musí výrazně zesílit a zlepšit hru v předbrankovém prostoru i u mantinelů.
Bývalý trenér Adam Foote k jeho rozvoji poznamenal: „Učí se chodit do soubojů tělem. Ať už v obraně při napadání obránců, nebo v přesilovce na mantinelu, kde musíte reagovat rychleji a udržet puk ve hře.“
Jelikož se Canucks nacházejí v přestavbě, mají ideální příležitost dopřát Švédovi čas a vytvořit mu ideální podmínky. Nabízí se sice souhra s prvním centrem Eliasem Petterssonem, ale jejich herní styly se až příliš překrývají. Oba preferují střelbu z kruhu a chybí jim dravost v soubojích.
Daleko logičtější variantou pro nadcházející kemp je zařazení vedle tvorby hry schopného Marca Rossiho a důrazného Liama Öhgrena. Rossi dokáže vybojovat puky v předbrankovém prostoru a Öhgren dodá potřebnou fyzickou hru, což by Lekkerimäkimu rozvázalo ruce v zakončení.
Trpělivost, farma, nebo výměna?
Pro Canucks existuje několik cest. Pokud se nepodaří vybojovat místo v prvních dvou útocích, nedává smysl držet Lekkerimäkiho ve čtvrté lajně, kde se jeho přednosti neuplatní.
Nabízí se dostatek prostoru na farmě v Abbotsfordu, případně zapojení do výměny. V posledních týdnech se velmi hlasitě spekuluje o tom, že by Vancouver mohl posílit mladý kanadský centr Shane Wright ze Seattlu. Švédský talent Lekkerimäki by se tak mohl stát součástí protihodnoty a zamířit k rivalovi. Ve hře jsou však i jiné možnosti.
Spěchat na něj nemá smysl. Lekkerimäki nemá problém s prostředím, ale se zdravím. Když dostane klid na hokejový růst a vyhnou se mu zranění, Vancouver v něm pořád může najít obrovskou zbraň.