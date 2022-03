Lehner i Stone blízko k návratu. Dostanou se však do hry?

Las Vegas se situace ztížila mnohem více, než všichni předpokládali. Příchod Jacka Eichela byl z hlediska platového stropu velice odvážný. Do hry by se totiž rádi dostali i vyléčení borci, situace to však neumožňuje. Šanci dostanou až v play off. Není ale jisté, že se do něj Golden Knights probojují.

Manažeři Vegas si to malovali trochu jinak. Když kvůli zranění vypadli Mark Stone a Robin Lehner, mohl bez problémů hrát Jack Eichel, jelikož dva marodi byli zapsáni na listinu dlouhodobě zraněných. Měli za to, že play off jim nemůže uniknout, takže nějak dohrají základní část a v play off už budou moci hrát všichni.

Proti jsou ale ostatní týmy NHL, které jednu dobu pravidelně obíraly Vegas o body. Z ničeho nic se tak Golden Knights ocitli na hraně postupu. Momentálně drží poslední postupové místo, avšak jejich náskok je jeden titěrný bodík.

Pokud by bylo play off bez Rytířů, bylo by to poprvé v krátké historii organizace. „Nepřemýšlíme nad ostatními. Mělo by nám stačit deset výher ze čtrnácti zápasů, abychom šli dál,“ okomentoval situaci generální manažer Kelly McCrimmon.

V případě postupu a uzdravení hráčů by rázem mělo Vegas jeden z nejnadupanějších týmů v lize. Lehner, Stone, Reilly Smith, Pacioretty... Ti všichni nyní marodí. Zatímco u druhých dvou jmenovaných je situace nejistá, první dvojice je blízko návratu.

„Lehner je velice blízko návratu,“ připustil McCrimmon. „U Stonea je to trošku komplikovanější. Opravdu těžko se u něj stanovuje nějaké datum. Nám nezbývá, než doufat, že to stihne.“

Fanoušci Vegas v posledních dnech opravdu nemají lehké spaní. Čachrování s platovým stropem, nejistota postupu do další fáze či nevídané strasti s (ne)přestupem Jevgenije Dadonova. Jak tahle sezona dopadne?

