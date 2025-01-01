Legendy Colorada 19 & 29. Jiné éry, stejná dominance

18. srpna 7:00Jiří Lacina
Možná to není úplně aktuální, ale na druhou stranu tím vhodnější téma na nynější roční období. Nathan MacKinnon momentálně stojí na 870 zápasech a 1015 bodech. Víte, kolik bodů měl po 870 zápasech na kontě Joe Sakic? Správně, 1015.
Pan Sakic
Joe Sakic (na snímku), rodák z Burnaby v Britské Kolumbii, patří mezi největší hokejové gentlemany všech dob. Majitel možná nejlepší „wrist shot“ (střela zápěstím) v historii. „Hrál jsem v mládí nižší soutěže a každý kolem mě piloval střelu zápěstím kvůli ‚Burnaby Joeovi‘,“ píše ve fóru jeden z fanoušků.
Dosud je s 1641 body nejproduktivnějším hráčem v dějinách klubu. Strávil v něm celou kariéru. Začínal ještě v Quebecu, odkud se později celá organizace stěhovala do Denveru. Nordiques tehdy šéfoval Peter Šťastný. S 1048 pořád druhý v historické produktivitě Quebecu / Colorada. Třetí už je v 1015 body MacKinnon.
Sakic obsáhl za dvě dekády v NHL několik hokejových generací. Zažil Petera i Antona Šťastného, zažil Guy Lafleura, s nímž pobýval na pokoji. Vyčítal mu, že by neměl tolik kouřit. Lafleur zemřel před třemi roky po vleklých potížích způsobených rakovinou plic.
Fenomenální byl Sakic v play off 1996. S 34 body (18+16) nejlepší hráč pohárových bojů, s 18 góly jediný zásah za rekordem Jarriho Kurriho a Reggieho Leache (oba 18). O pět let později vyhrál Stanley Cup podruhé. Scéna, kdy ho předal rovnou do rukou Raye Bourquea, patří k nejsilnějším v dějinách ligy.
O respektu, jaký k Sakicovi celá NHL chovala, dobře vypovídá známá storka. Brendan Shanahan jí kdysi propálil v obsáhlém rozhovoru pro Players‘ Tribune, když byl dotázán na „nejhorší slovní popichování“, které na ledě zažil.
V dobách svého angažmá v Detroitu měl coby spoluhráče horlivého provokatéra Seana Averyho. Když si u mantinelu otevřel ústa i na kapitána Colorada, spoluhráč Brett Hull jej popadl za krk a strhnul na střídačku se slovy: „Nikdo ti nedovolil mluvit na pana Sakica!“ Avery se rozhlédl po zbytku lavičky, hledajíc očima podporu. Viděl jen několik přikyvujících hlav.
Profesionál
Cesta Nathana MacKinnona je v určitých ohledech podobná, v jiných odlišná. Sakic byl patnáctkou draftu 1987. MacKinnon jedničkou z roku 2013. Vstup do ligy měl ale hodně vlažný. První čtyři sezóny 206 bodů ve 300 zápasech. Sakic měl po čtyřech letech na kontě 367 bodů.
Pak se tank MacKinnon rozjel. V dalších osmi letech 809 bodů v 570 zápasech. Od roku 2017 je na tom v bodování líp jen Connor McDavid (934) a Leon Draisaitl (819), který je ale lepší jen o 10 bodů a rozhodně zaostává v jiných ohledech. Hra dozadu, ztracené puky, v tom je Draisaitl výrazně horší.
Silově i rychlostně perfektně vybavený útočník někdy dělá z hokeje zrychlený film. V nohách má dynamit. Je profesionálem v tom nejryzejším slova smyslu. Údajně právě v roce 2017 změnil MacKinnon hodně věcí. Od té doby systematicky řeší vedle kondice a tréninkových technik také speciální rehabilitace, nutriční oblast. Platí si osobního kuchaře, trenéra, fyzioterapeuta.
Trenér Jared Bednar o MacKinnonovi před časem řekl, že „je někdy jak utržený ze řetězu“.
Joe Sakic nosil kapitánské céčko šestnáct let. MacKinnon ho nemá, neboť patří Gabrielu Landeskogovi. Zasloužil by si ho a možná se jednou dočká. Každopádně, pokud vydrží co Sakic, může mít před sebou ještě 10-11 let. Zasloužil by si i ten druhý pohár, pro který dělá maximum.
V play off nastoupil k 95 zápasům s bilancí 125 bodů (55+70). Sakic odehrál v bitvách o pohár 172 utkání, zapsal 188 bodů (84+104). V historickém klubovém pořadí Colorada je mezi nimi už jen Peter Forsberg.
