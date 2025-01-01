Legenda zpět v Bostonu. Chára se vrací k Bruins a míří do vedení klubu

26. září 10:00David Zlomek
Boston Bruins oznámili návrat jedné ze svých největších ikon. Zdeno Chára, dlouholetý kapitán a symbol vítězné éry, se znovu stává součástí organizace – tentokrát už ne jako hráč, ale jako poradce a mentor. Klub uvedl, že bude pomáhat s rozvojem obránců, posilovat komunikaci mezi hráči a trenéry, účastnit se tréninků i domácích zápasů a zůstane oporou i pro mladé talenty na farmě.
Klub uvádí, že mezi jeho hlavní úkoly bude kromě zmíněného sloužit jako zdroj informací pro vývojový tým a bude pravidelně navštěvovat hráče na úrovni AHL, aby s nimi navázal kontakt.
„Jsme nadšení a hrdí, že můžeme Zdena přivítat zpět,“ uvedl generální manažer Don Sweeney. „Podělí se s hráči i trenéry o své zkušenosti oddaného sportovce, respektovaného lídra a jednoho z největších hráčů historie NHL.“
Trenér Marco Sturm, který letos poprvé povede Bruins, návrat svého někdejšího spoluhráče vítá: „Hrál jsem po jeho boku a vím, jaké vedení, pracovní morálku a profesionalitu přináší. Jeho znalosti hry budou pro hráče i realizační tým obrovským přínosem.“
Chára odehrál v NHL 1 680 zápasů, což je nejvíce ze všech obránců v historii ligy. Jako kapitán přivedl Boston v roce 2011 ke Stanley Cupu. Dlouhé roky byl symbolem tvrdosti, disciplíny a respektu.
Po odchodu z Bruins ještě hrál za Washington a Islanders, ale letos byl uveden do Hockey Hall of Fame a jeho návrat do klubu působí jako logický krok. Dres s číslem 33 zatím pod stropem TD Garden nevisí, ale fanoušci věří, že je to jen otázka času.
