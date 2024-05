Legenda se 30 na zádech to nedokázala, hvězda s 31 může. Je neskutečný, chválí Lundqvist Šesťorkina

Jeden z nejlepších gólmanů historie, který nezískal Stanley Cup. Henrik Lundqvist, legenda newyorských Rangers, do této kategorie stoprocentně spadá. Na jeho odkaz na Manhattanu nyní navazuje Igor Šesťorkin, který by letos mohl dokázat to, co jeho švédský předchůdce ne.

Tak to vypadá i u Šesťorkina předchůdce v New Yorku, posledního brankáře, který Rangers dovedl do finále Stanley Cupu a jehož číslo 30 visí na trámech Madison Square Garden.

„Musíte to celé nasát, ten moment, ten tlak, to, že hrajete proti týmům, které po vás jdou,“ řekl pro Henrik Lundqvist, který Rangers dovedl do finále Stanley Cupu a jehož číslo 30 visí pod stropem Madison Square Garden. „Je vidět, že si to užívá. To, jak teď hraje, hraje v sérii velkou roli.“

Šesťorkin má v sérii proti Floridě úspěšnost zákroků 93,3 % a průměr 2,13 inkasované branky na zápas. Podobná čísla má v celém play off. Absolutní držák.

A to i v posledním utkání, které pro Rangers ukradl. Šesťorkin předvedl 33 zákroků, Panthers měli v zápase 108 střeleckých pokusů, Rangers 43.

„Odehrál skvělý zápas,“ řekl trenér Peter Laviolette. „Ve třetí třetině předvedl důležité zákroky. Ve třetí třetině, když jsme potřebovali našeho brankáře, byl výborný, byl tam. Pokračoval ve skvělém výkonu a nadále nás stavěl do pozice, ve které jsme mohli vyhrát.“

Rangers mají v zápasech, které se rozhodovaly v prodloužení, bilanci 4-0, a to hlavně díky Šesťorkinovi. V prodlouženích si připsal 27 zákroků.

„Co je podle mě zatím v play off působivé, je jeho schopnost zvýšit svou výkonnost, když to tým opravdu potřebuje, zvednout se za nerozhodného stavu, v prodloužení,“ řekl Lundqvist. „Bylo pár zápasů, jako proti Carolině, kdy dostal pár brzkých gólů, ale pak to prostě zamkl a dal týmu šanci. Hraje opravdu sebevědomě.“

A ve velké pohodě. Po zápasech působí klidně, občas prohodí s novináři vtip. Lundqvist řekl, že pokud se brankář směje a vtipkuje, vypovídá to o tom, jak se cítí ve své roli, ve své hře a v týmu.

„Když se podíváte na ten tým, hraje dobře jako jednotka a všichni od čtvrté lajny až po hvězdné hráče, všichni teď přispívají strašně moc,“ dodal Lundqvist. „Vypadá to, že v kabině mají skvělou energii, a to samozřejmě pomáhá.“

