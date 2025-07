Legenda s plnovousem a železnou výdrží. Burns se stěhuje do Denveru

Colorado Avalanche sáhlo po jménu, které v NHL rezonuje už dvě dekády. Klub podepsal jednoletou smlouvu s veteránem Brentem Burnsem, který ve svých čtyřiceti letech stále ukazuje, že má týmu co nabídnout. Kontrakt má základní hodnotu jeden milion dolarů, s možností navýšení o další tři miliony v podobě bonusů za odehrané zápasy.

Burns přichází z Caroliny, kde v uplynulé sezoně odehrál všech 82 utkání základní části a nasbíral 29 bodů. V play-off přidal dalších pět bodů v 15 duelech. Ačkoli jeho produktivita klesla oproti předchozím letům, průměrně trávil na ledě téměř 21 minut na zápas a zůstal důležitou součástí obrany Hurricanes.

Co je ale u Burnse obdivuhodné, je jeho výdrž. V lize momentálně drží čtvrtou nejdelší sérii bez vynechaného zápasu – 925 duelů v řadě. Během své kariéry nasbíral už 910 bodů ve 1 497 zápasech základní části a dalších 80 bodů v play-off.

Do Colorada přichází jako zkušená posila, která by mohla zaujmout místo ve druhé nebo třetí obranné dvojici. První čtyři místa jsou v týmu prakticky zabetonovaná – Makar, Toews, Girard a Manson tvoří základní stavební kámen defenzivy. Burns tak bude soupeřit s hráči jako Sam Malinski o místo v sestavě na každodenní bázi.

Zkušený bek strávil největší část své kariéry v San Jose, kde odehrál 11 sezon a stal se ikonou Sharks. V roce 2022 byl vyměněn do Caroliny, kde přidal dalších 133 bodů ve 246 zápasech. Jeho přestup do Avalanche vyvolává srovnání s Raymondem Bourquem, který ve 39 letech přišel do Colorada a pomohl týmu k titulu v roce 2001. Burns tak dostává šanci uzavřít svou kariéru v týmu s mistrovskými ambicemi.

Zda půjde o podobný pohádkový konec, ukážou až měsíce před námi. Jasné ale je, že Avalanche získali hráče s obrovskou kariérou, charakterem i železným zdravím.

