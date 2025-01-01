NHL.cz na Facebooku

Legenda na poslední misi: Kane chce dohnat jediné zlato, které mu chybí

27. srpna 10:17

David Zlomek

Patrick Kane, jeden z nejúspěšnějších amerických hokejistů historie, stojí před poslední velkou výzvou své kariéry. Ve 36 letech si je dobře vědom, že olympiáda v roce 2026 bude zřejmě jeho poslední šancí obléknout dres USA na turnaji, kde se potkají nejlepší z nejlepších.

Legendární útočník, držitel tří Stanley Cupů, Conn Smythe Trophy, Hart Trophy i Art Ross Trophy, dorazil tento týden na reprezentační orientační kemp Spojených států. A nezastírá, co mu ještě chybí k úplné sbírce trofejí. „Jediné, co mi schází, je zlato z turnaje nejlepších. Bylo by skvělé mít tu příležitost,“ přiznal Kanepro NHL.com.

Na olympijských hrách byl už dvakrát – v roce 2010 v Kanadě získal se Spojenými státy stříbro, o čtyři roky později v Soči odcházel s prázdnou. Hrál i na Světovém poháru 2016, ale zlatá medaile mu stále uniká.

Tentokrát navíc bojuje i s časem. Do únorového Turnaje čtyř národů nominován nebyl, teprve jeho silný finiš loňské sezony – 45 bodů ve 43 utkáních – ho vrátil zpět do olympijské debaty.

„Nechci, aby mě někdo vybíral jen kvůli minulosti nebo trofejím,“ zdůraznil Kane. „Chci být vybrán proto, jak hraju teď, a co můžu přinést týmu. Když někdo jiný předvede lepší výkony a vezmou jeho, tak to prostě tak je. Já udělám maximum pro to, abych měl šanci.“

Kane se v létě dohodl na nové smlouvě s Detroitem, roční kontrakt za 3 miliony dolarů mu umožní odehrát už devatenáctou sezonu v NHL. Přitom stále má o co hrát i na klubové úrovni. Stačí osm gólů, aby dosáhl na magickou hranici 500 tref v kariéře, a pouhých 32 bodů ho dělí od toho, aby překonal Mikea Modana a stal se historicky nejproduktivnějším americkým hráčem NHL.

„Jsem rád, že jsem zakončil minulý rok dobře a vrátil se zpět do konverzace o reprezentaci,“ dodal Kane. „Ale nakonec se ukáže až v sezoně, jestli na to opravdu mám.“

