Ledy se začínají hýbat! O Laineho prý stojí hned tři organizace

O tom, že Columbus se chce zbavit Patrika Laineho, se ví delší dobu. Nicméně až teď se začínají objevovat první zájemci. Podle Michaela Russa z The Athletic se v souvislosti s možnou výměnou finského útočníka objevily zvěsti o Minnesotě Wild.

Očekává se, že generální manažer Wild Bill Guerin Laineho v určitém okamžiku osloví, aby s ním probral jeho zájem o působení v Minnesotě.

„Pokud by se našel tým, který by o něj stál, myslím, že Minnesota by dávala smysl, protože potřebuje hvězdnou sílu," řekl pro The Athletic analytik Mike Rupp. „Potřebují někoho dalšího, kdo by jim pomohl nést zátěž, co se týče produktivity.“

Rupp pak ale naznačil, že u Laineho hodně záleží na tom, kde hraje. „U něj prostě záleží na tom, jaký jste tým. Všechno, co Minnesota zavedla jako svou identitu, tedy tvrdou práci a odříkání, on nesplňuje. To, co udržuje Minnesotu konkurenceschopnou, je, že všichni táhnou za jeden provaz. Mohlo by to fungovat, ale taky by to mohlo být hodně špatné,“ dodal.

Wild by museli také hodně kouzlit s platovým stropem, aby se šestadvacetiletý hráč vešel na soupisku, protože klub má k dispozici jen 1,531 milionu dolarů pod stropem. Laine má ještě dva roky platnou smlouvu s průměrnou roční hodnotou 8,7 milionu.

Říkáte si, že pomoc by mohla přijít od Columbusu? Nedá se s tím počítat. Generální manažer Blue Jackets Don Waddell prohlásil, že nemá zájem ponechat si polovinu Laineho platu, aby usnadnil výměnu.

"Možná si nakonec nějakou část necháme," řekl Waddell listu The Columbus Dispatch. "Ale kdyby to měla být polovina platu, už bych ho vyměnil, takhle to však nechci."

Aaron Portzline z The Athletic se pak domnívá, že Columbus chce udělat takovou výměnu, aby si udržel konkurenceschopnost na ledě. To znamená hráč za hráče – žádné drafty, žádní mladíci.

Laine nedávno dostal povolení k návratu z programu pomoci hráčům, do kterého vstoupil v lednu. V minulé sezoně odehrál jen 18 zápasů, ve kterých zaznamenal šest gólů a devět bodů.

Podle kanadské stanice TSN jsou pak Montreal Canadiens a Buffalo Sabres další dva týmy, o kterých se mluví, že mají zájem o získání finského střelce.

