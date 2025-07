Léčba Tortorellou? Lakrosové góly už zkoušet nebudu, říká Mičkov

Matvej Mičkov má za sebou velmi solidní vstup do NHL. Ve své první sezoně v dresu Philadelphie Flyers nasbíral 63 bodů (26+37) v 80 zápasech a stal se oblíbencem fanoušků. Přesto pro něj sezona nesplnila to nejdůležitější očekávání, Flyers se znovu nedostali do play off.

A právě to chce Mičkov změnit.

„Líbí se mi, jakým směrem tým kráčí,“ řekl pro RG.org. „Je vidět, že každý chce do play off a dělá všechno, co je potřeba. Hrál jsem dvě sezony v Soči a teď jednu ve Philadelphii a ještě jsem nezažil ani jeden zápas v play off. To se musí změnit. Chci růst nejen jako hráč, ale především s týmem.“

Fanoušci Flyers si dobře pamatují, jak se Mičkov několikrát pokoušel během sezony o tzv. lakrosový gól. Ani jednou však neuspěl. A s příchodem Trevora Zegrase do Philadelphie se spekuluje, že Flyers budou mít dva „kouzelníky“ s holí.

Mičkov se ale k tomu staví střízlivě. „Jedna sezona mi stačila. Ani jednou jsem z toho nedal gól, tak to teď na chvíli odložím,“ řekl. „Neřeším, jestli se to v NHL ‚smí‘ nebo ne. Když dáš gól, tak je to v pohodě. Když ne, lidi to vidí různě.“

Philadelphia byla přes léto aktivní, kromě Zegrase získala brankáře Dana Vladaře, útočníky Christiana Dvoraka a Lanea Pedersona a obránce Noaha Juulsena. Mičkov kroky vedení vítá.

Jeho bývalý spoluhráč z mládežnické reprezentace Maxim Šabanov si vybral jinou cestu a podepsal s New York Islanders. „Nevěděl jsem, kam půjde. Sledoval jsem ho na Instagramu, protože je to skvělý kluk a měl výbornou sezonu. Přeju mu, ať se mu v NHL daří,“ uzavřel Mičkov.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+