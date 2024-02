Léčba Royem? Nezabírá na největší bolístky, ukázali Ostrované pod širým nebem

Na tu šanci čekal roky, leckdy už netrpělivě. Zpátky do NHL Patricka Roye katapultovaly až loňské úspěchy v QMJHL, od ledna vede newyorské Isles. Po prvním měsíci je čas na úvodní hodnocení, obzvlášť když víkendové derby před osmdesáti tisíci diváků s Rangers nastavilo Royovi a jeho skvadře dokonalé zrcadlo. Porážka 5:6 v prodloužení ukázala bez příkras a nezkresleně, kam se tým pod vedením St. Patricka (ne)posunul.

Dnes je to měsíc, co se Roy vystřídal Ryana Lamberta.

Devětkrát si stoupl na střídačku Isles a s partou kolem kapitána Anderse Leeho a jen třikrát vyšel bodově naprázdno.

Z těch šesti mačů, co skončily bodovým ziskem, ovšem vyhrál jen tři. Z 18 bodů získal Roy s mančaftem snícím o postupu do play-off polovinu. A to není průšvih, ale zároveň ke skoku tabulkou Východní konference potřebujete vyšší tempo.

Jak toho docílit? Roy se musí zaměřit na léčbu Achillovy paty Islanders, či spíše Achillových pat.

Jak upozorňuje NY Post, za měsíc se legendárnímu brankáři a nejlepšímu kouči NHL za rok 2014 nepodařilo odstranit dvě největší bolístky borců z Elmontu.

Zaprvé Ostrované náhle přestávají hrát, vypadávají z koncentrace, obzvlášť jakmile se dostanou do výraznějšího vedení. Následují zbytečné fauly a vyloučení.

A zadruhé? Sype se jim hra v oslabení, po hloupých vyloučeních přichází jejich nemilosrdné potrestání soupeře.

Obojí jasně potvrdil i onen hokejový svátek na MetLife Center.

Isles vedli 4:1 a později také 5:3, přesto nedokázali mač dotáhnout do vítězného konce. Opakovaně se nechali vyloučit za zákroky hokejkou, Blueshirts tři přesilovky využili. "Dostali jsme se sami do problémů. když jsme udělali ty fauly," mrzelo Brocka Nelsona.

Od začátku sezony je to ta samá písnička, kterou podtrhuje krajně nelichotivá bilance. Newyorčané jsou nejhorší v bránění početních výhod v celé lize, s úspěšností pouhých 70 procent. Roy tohle zlepšit nedokázal.

Stejně jako nevymýtil momenty, kdy Islanders vypnou, nestíhají a faulují holemi.

Royovi se nedá upřít zaujetí, v tom vyniká. Odvedl kus dobré práce, hra často vypadá lépe než pod Lambertem, jsou pasáže, kdy mají Lee a spol. nad protivníky i výrazně navrch.

Před Stadium Series se snažil čtyři dny do Ostrovanů nalévat své vize během speciálního tréninkového kempu.

Jenže výsledek se napoprvé nedostavil.

Je otázkou, do jaké míry doplácí na prostý fakt, že GM Lou Lamoriello poskládal jedno z nejstarších a nejpomalejších mužstev v NHL. Z toho plynou častá vyloučení.

Nicméně pokud nejde o vyložené záchranné brzdy, musí Roy docílit toho, aby k faulům plynoucím ze špatného návyku pomoct si v osobních soubojích hokejkou i nekoncentrovanosti nedocházelo.

A oslabení? Roy má k dispozici vícero vhodných hráčů, je to o taktice, sebevědomí i bojovnosti. Jedno potřebuje hráčům vštěpit, druhé do nich napumpovat, ke třetímu vyburcovat.

Ano, zázraky přes noc nedokáže nikdo, jenže bodový účet za Royův první měsíc a nezahojené achillovky nenaplňují fanoušky přemírou víry v to, že právě on je tím pravým léčitelem. Až palčivě se totiž vrací vzpomínky na kolapsy za Lamberta.

Roy dobře ví, kde Ostrovany tlačí bota (-y). A také to, že zajíci se počítají až po honu. Už v noci na středu může naznačit posun správným směrem a poučení z derby proti Tučňákům z Pittsburghu.

