Laukův nejlepší zápas v sezóně. Lékaři mu dali svolení k bitce, využil ho okamžitě

V říjnu utrpěl nepříjemné zranění ve tváři. Lékaři měli strach o jeho zrak. Pak hrál s celoobličejovým krytem a krví podlité oko při rozhovorech s novináři odhalovalo, že má co chránit. Teď už jde zase do všeho naplno. Dokonce tolik, že se nebojí zahodit rukavice a zostra se poprat.

S vážným zraněním vynechal jen sedm utkání. Znovu hraje od 11. listopadu, občas se ocitnul mimo sestavu. Pokud naskočil, musel být opatrný. Oko se potřebovalo zahojit, taky kůže po vyndání stehů vyžadovala klid. Až tento týden mu dali lékaři zelenou.

Kdyby to situace vyžadovala, můžeš se už i poprat!

Lauko neotálel. V utkání s Minnesotou rozvířil ospalý začátek Bostonu rvačkou s Connorem Dewarem. Dva hráči čtvrté lajny proti sobě. „Byl to první týden, co jsem dostal svolení se poprat,“ přiznal novinářům. „Šel jsem do toho s tím, že můžu poprvé dělat všechno a hrát svou hru.“

S úplnou volností si užíval kontakt. Vyhledával možnost někoho trefit. Noviny píšou, že teprve teď to byl „doopravdy on“. Zablokoval dvě střely, dokonce se pokusil o drzý lakrosový gól.

„Poskytl Bruins potřebnou jiskru,“ píše Bruins Daily.

Lauko attempted the Michigan ???? pic.twitter.com/B8CluDsD8W — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 20, 2023

„Myslím, že to byl jeho nejlepší zápas,“ řekl k Čechově projevu v utkání trenér Jim Montgomery. „Už jen kvůli intenzitě na puku. Hrál fyzicky. Měl minimálně tři velké hity, co si vybavuju. Podle mě to byl nejlepší výkon naší čtvrté řady za hodně dlouho dobu. Pomohlo nám to.“

Lauko se rozhodl vyhecovat spoluhráče jen pár vteřin potom, co jeho tým inkasoval první gól. A efekt se dostavil. Krátce nato David Pastrňák vyrovnal. Do přestávky přidal kanonýr Bostonu další gól na 2:1.

„Rozhýbe vás to,“ věří Jakub Lauko. „Vařilo se to ve mně dva měsíce, tak jsem to vypustil ven. Gól jsme dali hned potom, čili myslím, že jsem odvedl dobrou práci.“

Jakub Lauko and Connor Dewar go at it. ???????? pic.twitter.com/3U0Qw9d7LL — Sportsnet (@Sportsnet) December 20, 2023

Stydět se určitě nemá za co. Bitku lze z jeho pohledu hodnotit jako vítěznou. Boston sice nakonec oba body za výhru nezískal, ale bod za remízu po základní hrací době ano.





Share on Google+