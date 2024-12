Lauko vítán zpět, Jiříček musí čekat. Mladý bek dostal od Minnesoty pokyny, co zlepšit

Teoreticky by se mohli sejít v jedné šatně, aspoň prozatím to ale nehrozí. David Jiříček zamířil na farmu. Jakub Lauko (na snímku) se po šesti utkáních vrací do sestavy Minnesoty. Mimo hru byl kvůli potížím ve spodní části těla. V úterním duelu v Salt Lake City proti Utahu už s ním trenér zase počítá.

Lauko není žádným velkým sběratelem bodů. Momentálně má na kontě v 21 zápasech dvě branky a dvě nahrávky. Trenér ale vidí v jeho hře přesah daleko za kanadské bodování.

„Je rychlý, výbušný. Velký bojovník,“ říká John Hynes. „Vrací se nám další specialisté na oslabení, což je důležité. Je soutěživý, přináší energii. Je opravdu pěkné, moc pěkné mít ho zpátky a vidět ho bruslit jako dneska,“ užíval si pohled na uzdraveného útočníka kouč.

Jiříček nesoupeří jen se Špačkem

Poněkud složitější je situace kolem Davida Jiříčka. V Čechách zřejmě není komentátor dění v NHL, který by se k němu nevyjádřil. Výměna talentovaného beka vzbudila silný ohlas u veřejnosti. Svoje si řekl i reprezentační kouč, jehož slova citovali také v zámoří.

Minnesota na svoje talenty na farmě rozhodně myslí. Aktuálně povolala nahoru Camerona Crottyho. Pětadvacetiletý zadák s pětiletou zkušeností z AHL podepsal v létě s Divočinou jako volný hráč. Draftován v roce 2017 ve třetím kole Arizonou strávil několik let v univerzitním systému, v NHL sehrál dosud jediné utkání.

Za Iowu letos v 19 zápasech 0+5. Špaček má 2+8. Nyní dostane Crotty zřejmě druhou příležitost v NHL. Mimochodem, jde rovněž o praváka. Konkurence v zadním valu Wild je veliká. Podle názoru mnohých ještě větší než v Columbusu.

Jiříček, který přišel do nového klubu 30. listopadu, cestoval několik dnů s mužstvem, ale do sestavy nominován nebyl. Vedení Wild ho nechalo nasát atmosféru, nicméně zatím není přesvědčeno, že je způsobilý pro NHL.

„Měli jsme s ním schůzku a dali jsme mu věci, které bychom rádi viděli,“ prozradil Hynes tisku. „Bylo důležité, aby každého poznal, včetně trenérů, hráčů, strávil tady nějaký čas a cítil se dobře. Aby poznal, jak trénujeme, jak fungují mítinky. A seznámil se s očekáváními, jaká od něj máme.“

