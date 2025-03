Last minute postup vystřídal primát, po 45 letech! Ovečkinova parta navrch vyrovnala Crosbyho

Loni se dostali do play-off za pět minut dvanáct, zkrátka na poslední chvíli. To washingtonští Capitals zkompletovali šestnáctku postupujících do vyřazovacích bojů. A o Stanley Cup si skvadra kolem legendárního šutéra Alexe Ovečkina zahraje i tentokrát, "místenku" si pro změnu zajistili jako vůbec první mančaft v této sezoně! Nic extra? Pak vězte, že NHL zažila takový progres naposledy v roce 1980! Ještě pět let trvalo, než v Moskvě přišel na svět jistý "Saša."

Máme splněno!

Tohle si mohou říct v kabině Caps, vždyť kolektivním cílem pro ročník 2024/25 byl právě postup do play-off.

"Ano, tohle byla naše meta. Minule nám trvalo 82 zápasů, abychom se tam dostali. Letos jsme to zvládli rychleji, bereme to a jdeme dál," říká Ovečkin, který k vytyčenému úspěchu pomohl svým 888. gólem v NHL.

K překonání Waynea Gretzkyho potřebuje už jen sedm tref. "Je úžasné to sledovat," pověděl washingtonský brankář Charlie Lindgren.

Sám devítinásobný vítěz Richardovy trofeje ale mluvil především o celém týmu. Vybavil si, že pro Capitals mělo před rokem náboj play-off už posledních 20 mačů základní části.

Věděli, že každá ztráta může být osudová. Že nejde nic vypustit, že není prostor na slabší večer. Nakonec divokou kartu ve Východní konferenci vybojovali.

"Právě pro to je důležité sbírat body zkraje základní části a také v její polovině. Závěr pak není tak hektický," pověděl Ovečkin, lídr prvního stobodového kádru této sezony.

Washington v noci na pátek poslala do play-off souhra okolností - výhra nad Letci z Philadelphie a také fakt, že souboj newyorských Islanders a montrealských Canadiens dospěl až do prodloužení.

Ovečkin si zahraje v bitvách o stříbrný pohár již pošestnácté, od celosezonní výluky (a zároveň tedy začátku Rusovy kariéry v NHL na podzim roku 2005) nenajdete touto metrikou úspěšnější klub.

Caps se podařilo vyrovnat bilanci svých rivalů z Pittsburghu.

Tučňáci za éry Sidneyho Crosbyho, která se kryje s tou Ovečkinovou, nicméně proměnili 16 účastí v play-off na tři Stanley Cupy. Navíc mají možnost si rekord vzít ještě zpátky, pokud šokují bookmakery ve finiši základní části.

To obávaný kanonýr se dočkal jediného prstenu pro šampiona NHL. Jen jedinkrát totiž přešel se svými kumpány přes druhé kolo, za což mohlo i opakované ztroskotání právě na Pens.

Pittsburgh, vždy za značného přičinění Crosbyho (celkem 22 bodů za 19 partií), vyřadil Ovečkina a spol. hned třikrát.

Vícekrát to zvládli už jen newyorští Rangers (čtyřikrát), kteří jsou podepsaní i za zatím posledním odesláním Capitals na dovolenou, respektive v případě pár jednotlivců na MS.

