Last minute dohoda! Greaves si plácl s Columbusem, Dobeše nepřekonal

24. července 10:00Tomáš Zatloukal
Už se zdálo, že NHL zase jednou zažije arbitráž. Ta mezi Jetem Greavesem a Modrokabátníky byla naplánovaná na čtvrteční odpoledne. Pravidla ovšem umožňují jednat do poslední chvíle, a tak když generální manažer Don Waddell souhlasil s hranicí, po které kanadský reprezentant pokukoval, a druhá strana zase byla ochotná vzdát se jedné ze "zlatokopeckých" sezon, tříletý pakt byl na světě.
Greaves má za sebou báječný ročník.
Ukázal v něm, že záblesky z minulosti nebyly náhodné. Atleticky výborně vybavený gólman, který je v brankovišti skutečně bleskurychlý, se prosadil na post týmové jedničky a v 55 zápasech pochytal 90,8 procent střel soupeřů. Skvělý byl i očima analytiků.
Pro arbitráž si nalepil cenovku 7,5 milionu dolarů. Za takové peníze má podepsáno Dustin Wolf u calgarských Plamenů. Waddell operoval s jiným srovnáním - s Lotyšem Artursem Šilovsem a jeho 2,8 miliony ročně.
Uprostřed byla hodnota 5,15 milionu dolarů. Mluvilo se i o smlouvě lehce vyšší, na úrovni další maskované komety Jakuba Dobeše (5,36 "mega").
Greaves se spokojil s rovnými pěti. To měla být meta, o kterou reálně stál. A dosáhl na ni i bez mnohdy emotivní tahanice před soudcem, při které mohou padnou slova, co mezi oběma stranami vykopou příkopy, které se už nikdy nepovede zasypat.
Pětadvacetiletý borec, jehož mladší brácha Kai hraje za princetonskou univerzitu, si takové mrzení ušetřil. I díky své vstřícnosti, když souhlasil s tříletým kontraktem - zřekl se tak jedné sezony ze let, kdy by mohl být UFA, tedy volný hráč bez omezení. Jde o etapu kariéry, kdy si hokejisté vydělají nejvíc, doslova dolují dolary.
JET’S GOT THE NET ????
— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 23, 2026
We’ve signed G Jet Greaves to a 3 year, $15 million contract through the 2028-29 season!
CBJ x @OHHeartofitAll pic.twitter.com/zRzbWpp61j
Třeba i díky rozhodnutí vydat se na hráčský trh.
Waddell se mu odvděčil nejen splněnými finančními podmínkami, ale také klauzulí o nevyměnitelnosti pro poslední ročník platnosti smlouvy. Není kompletní, ale umožňuje si Greavesovi vybrat pět klubů, kam si nepřeje být vytrejdován.
Ač je považován za vítěze tohoto vyjednávání spíše Waddell, Greaves každopádně píše svou pohádku. Nikdy neprošel draftem, přesto je gólmanem číslo jedna v nejprestižnější lize světa, navíc se letos prosadil do repre a na MS se blýskl parádními výkony.
Jeho příběh je inspirativní i pro komunitu, ze které pochází.
Mimochodem, s Malcolmem Subbanem (na úvodním snímku) se předloni stali prvním černošským tandemem v NHL po 24 letech. Navázali na přelom milénia a Granta Fuhra s Fredem Brathwaitem.