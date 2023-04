Larkin hattrickem sestřelil Toronto, Pittsburgh potvrdil roli favorita s Flyers

Na dnešním programu bylo devět zápasů. Ještě včera večer se Rangers radovali z výhry proti Capitals, v noci pak Detroit zaskočil Toronto a Winnipeg rozstřílel Jersey.

WASHINGTON CAPITALS - NEW YORK RANGERS

2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Frustrace Washingtonu

Washington je momentálně až na třináctém místě Východní konference a začíná se to projevovat. Ovečkin po čtvrté prohře v řadě ironicky zatleskal rozhodčím. Naopak Rangers mohou být spokojeni, neboť už mají vyřazovací část jistou a budují si lepší pozici do ní.

Branky a nahrávky

34. D. Strome (Ovečkin, Carlson), 52. Protas (Carlson, Bäckström) – 14. K. Miller (Trocheck, Panarin), 16. Lafreniere (Chytil), 21. Kakko (K. Miller, Trouba), 46. Tarasenko (Trocheck, Panarin), 55. Zibanejad (P. Kane, Panarin).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 33 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+1, 2 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:35

Tři hvězdy utkání

1. K'Andre Miller (NYR) 1+1

2. Artěmij Panarin (NYR) 0+3

3. John Carlson (WSH) 0+2

ST. LOUIS BLUES - BOSTON BRUINS

3:4sn (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0)

Nájezdy pro Bruins

Ofenzivní podívanou nabídl duel mezi Blues a Bruins, k vidění bylo hned 69 střel na branku. Zápas dospěl až do samostatných nájezdů, kde rozhodl Coyle. Vrána na druhé straně nájezd neproměnil.

Branky a nahrávky

40. Kyrou (B. Schenn, Saad), 50. Krug (Saad, B. Schenn), 60. Kyrou (Vrána, B. Schenn) – 6. DeBrusk (Frederic), 28. Bertuzzi (Pastrňák, H. Lindholm), 29. Steen (Greer, Frederic), rozh. náj. Coyle.

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 63:59

Linus Ullmark (BOS) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 62:22



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:22

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:15

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:10

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12

Jakub Vrána (STL) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Coyle (BOS) 0+0, rozh. nájezd

2. Linus Ullmark (BOS) 35 zákroků

3. Jordan Kyrou (STL) 2+0

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS

2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Napínavý duel pro Carolinu

Carolina má postup do play-off jistý, Islanders téměř. Domácí byli dnes lepším týmem, ale nakonec to bylo pěkné drama, které rozhodl ve 43. minutě Martinook. Canes tak odskočili dotahujícím se Devils na rozdíl tří bodů.

Branky a nahrávky

30. Kotkaniemi (Puljujärvi, Noesen), 43. Martinook (Slavin) – 18. Pageau (Engvall, Mayfield).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:11



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:02

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Martinook (CAR) 1+0

2. Jesperi Kotkaniemi (CAR) 1+0

3. Frederik Andersen (CAR) 21 zákroků

COLUMBUS BLUE JACKETS - OTTAWA SENATORS

4:3pp (2:3, 0:0, 1:0 - 1:0)

Ottawa nestačila na Columbus

Senátorům zhasínají šance na play-off. Dnes na ledě posledního týmu Východní konference padli po prodloužení. Na tři vstřelené góly během deseti minut totiž nedokázali navázat a rozhodnutí přišlo již v šestnácté vteřině prodloužení z hole Marčenka.

Branky a nahrávky

3. K. Johnson (Bayreuther, J. Gaudreau), 5. E. Robinson (Bemström, Richards), 55. Jenner (Marčenko, Sweezey), 61. Marčenko (J. Gaudreau) – 4. Gambrell (Brännström), 10. Kastelic (Kleven), 15. DeBrincat (Greig).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jon Gillies (CBJ) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:16

Cam Talbot (OTT) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8%, odchytal 60:16



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Boone Jenner (CBJ) 1+0

2. Kirill Marčenko (CBJ) 1+1

3. Jon Gillies (CBJ) 24 zákroků

PITTSBURGH PENGUINS - PHILADELPHIA FLYERS

4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Vyrovnaný duel pro Pens

Pittsburgh chce do play-off za každou cenu. Dnes ve vyrovnaném zápase s Flyers, kterým už o nic nejde, musel bojovat až do posledních minut, hosté totiž snížili na rozdíl jedné branky necelé tři minuty před koncem. Prázdnou klec naštěstí pro Pens trefil o minutu později Poehling.

Branky a nahrávky

12. Rakell (Dumoulin, Malkin), 15. Rakell (Malkin, Crosby), 34. Rust (Crosby, Petry), 59. Poehling (Granlund, Dumoulin) – 46. Deslauriers (DeAngelo, J. van Riemsdyk), 58. Konecny (Frost, Farabee).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 24 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 60:00

Samuel Ersson (PHI) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 57:39



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Rickard Rakell (PIT) – 2+0

2. Bryan Rust (PIT) – 1+0

3. Travis Konecny (PHI) – 1+0

WINNIPEG JETS - NEW JERSEY DEVILS

6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Demolice Jersey

Na tento zápas nebude Vaněček vzpomínat rád. Po dvou třetinách jej totiž Jets vyhnali z branky, český brankář odstoupil ze zápasu s úspěšností 81 %. Pro Winnipeg to byla nesmírně důležitá výhra v cestě za play-off.

Branky a nahrávky

5. Ehlers (Wheeler, Schmidt), 17. Niederreiter (Wheeler, Naměstnikov), 23. M. Barron (TS), 31. Connor (Dubois), 51. Dubois (Morrissey, DeMelo), 55. Ehlers (Scheifele, Morrissey) – 60. Hischier (J. Hughes, Bratt).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9%, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (NJD) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81%, odchytal 40:00

Mackenzie Blackwood (NJD) – 4 zákroky, 2 OG, úspěšnost 66,7%, odchytal 20:00



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (NJD) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81%, odchytal 40:00

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:52

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:50

Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) 31 zákroků

2. Nikolaj Ehlers (WPG) 2+0

3. Pierre-Luc Dubois (WPG) 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - DETROIT RED WINGS

2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Red Wings zaskočili favorita

Toronto má play-off jisté, ale takhle si zápas s Detroitem zřejmě nepředstavovalo. Domácí vyslali na branku Red Wings hned 44 střeleckých pokusů, pouze dva z nich však skončily za zády první hvězdy zápasu Nedeljkovice. Naopak Detroitu stačilo 23 střel na pět branek, Larkin se blýskl hattrickem.

Branky a nahrávky

8. Järnkrok (Abruzzese, Timmins), 46. Tavares (Rielly, Matthews) – 2. Määttä, 13. Berggren (Hägg, Raymond), 20. Larkin (Kubalík, Määttä), 51. Larkin (Chiarot, Seider), 58. Larkin (Walman).

Statistiky

Střely na bránu: 44 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 14 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 42:48

Matt Murray (TOR) – 5 zákroků, 2 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 16:16

Alex Nedeljkovic (DET) – 42 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07

Radim Zohorna (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:10

Dominik Kubalík (DET) – 0+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33

Tři hvězdy utkání

1. Alex Nedeljkovic (DET) 42 zákroků

2. Dylan Larkin (DET) 3+0

3. Olli Määttä (DET) 1+1

VANCOUVER CANUCKS - LOS ANGELES KINGS

1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Kings potvrdili roli favorita

Los Angeles odváží dva body z ledu Vancouveru po vyrovnaném zápase. Ještě na začátku 54. minuty to bylo o gól, poté se však prosadil Kaliyev a prázdnou branku trefil Lizotte.

Branky a nahrávky

6. Boeser (J. Miller, Di Giuseppe) – 14. Iafallo (Kopitar, Kempe), 24. Iafallo (Arvidsson, Kopitar), 54. Kaliyev (Lizotte, Gavrikov), 60. Lizotte (Kaliyev).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:03

Joonas Korpisalo (LAK) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:59



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Alex Iafallo (LAK) 2+0

2. Brock Boeser (VAN) 1+0

3. Drew Doughty (LAK) 0+0

CALGARY FLAMES - ANAHEIM DUCKS

5:4 (0:2, 3:2, 2:0)

Otočka Calgary

Anaheim vedl po první třetině o dvě branky a domácí kouč se rozhodl pro změnu, poslal do branky Vladaře. To zřejmě Calgary nakoplo, neboť už ve 29. minutě to bylo 3:2 pro Flames. Zápas plný obratů si fanoušci ofenzivního hokeje museli užívat, neboť na konci druhé třetiny byli ve vedení znovu Ducks. Domácí ale ve třetí třetině přidali na otáčkách, přestříleli soupeře 13:4 a nakonec zvítězili 5:4.

Branky a nahrávky

21. Mangiapane (Toffoli, R. Andersson), 28. Zadorov (Huberdeau, Toffoli), 29. N. Ritchie (Stecher, Kadri), 47. Lučić (Coleman, Weegar), 58. Mi. Stone (N. Ritchie) – 5. Vatrano (Zegras, Shattenkirk), 18. Comtois (Vatrano, Shattenkirk), 30. Vatrano (Carrick, Fowler), 33. Harrington (Carrick, Comtois).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 20:00

Daniel Vladař (CGY) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 39:32

Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 58:46



Československá stopa v utkání

Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 58:46

Daniel Vladař (CGY) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 39:32

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Toffoli (CGY) 0+2

2. Troy Stecher (CGY) 0+1

3. Frank Vatrano (ANA) 2+1

