Landeskogův návrat? Třetí sezona bez hokeje je téměř jistá, budoucnost je ale nejasná

Zdá se, že Colorado Avalanche se musí smířit s tím, že jejich kapitán Gabriel Landeskog vynechá už třetí sezónu v řadě. Jestli se ale dokáže vrátit na led během playoff, nebo vůbec někdy, zůstává velkou neznámou.

Problémy s pravým kolenem ho vyřadily ze hry už 26. června 2022, kdy pomohl Avalanche k triumfu ve Stanley Cupu ve finálové sérii proti Tampě. Od té doby prošel několika zákroky, včetně transplantace chrupavky loni v květnu, ale stále zůstává na listině dlouhodobě zraněných hráčů.

„Je to boj. Maká na sobě, dělá všechno, co může. Když se zranil, vůbec by mě nenapadlo, že to potrvá tři roky," přiznal generální manažer Avalanche Chris MacFarland. „Neexistuje na to žádná příručka. Prostě postupujeme krok za krokem."

Landeskog občas vyjede na led, lehce bruslí a pracuje s pukem, ale do týmových tréninků se zatím nezapojil. A podle MacFarlanda se to v nejbližší době ani nezmění. „Myslím, že si sami dokážete odvodit, kam to směřuje," naznačil. Přesto nechce dělat předčasné závěry. „Pořád tam šance je. Nemůžu předpovídat budoucnost, ale rehabilituje a bojuje."

S podobným zraněním se vypořádával i basketbalista Lonzo Ball z Chicago Bulls, který podstoupil transplantaci chrupavky v březnu 2023. Na palubovku se vrátil v říjnu a jeho případ by tak mohl být inspirací pro Landeskoga.

Švédský útočník byl draftován v roce 2011 jako druhý celkově a přestože poslední tři sezony neodehrál ani minutu, stále patří mezi klubové legendy. V historických statistikách Avalanche je v první desítce v gólech (248), asistencích (323), odehraných zápasech (738), zblokovaných střelách (534) i hitech (1464). Navíc nosí kapitánské "C" už 13. sezonu, což ho řadí mezi nejdéle sloužící kapitány NHL – déle jsou ve funkci jen Sidney Crosby a Alex Ovečkin.

Pro Colorado znamená Landeskogova absence nejen oslabení na ledě, ale také finanční flexibilitu. Díky jeho zařazení na listinu dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR) může klub využít jeho plat ve výši 7 milionů dolarů k posílení kádru před uzávěrkou přestupů. Vedení týmu tak stále doufá, že švédský bojovník se ještě na led vrátí.

„Všechno, co děláme, děláme s vírou, že se znovu objeví na ledě," zdůraznil MacFarland. „Celý hokejový svět si přeje vidět jeho návrat. A my všichni stojíme za ním."

