Landeskog si prodlouží pauzu. Chybět bude další tři měsíce

Smůla Gabriela Landeskoga na zranění pokračuje. Kapitán Colorada zmeškal začátek sezony, avšak s vidinou toho, že se brzo vrátí. Vše se však zkomplikovalo a Švéd musel na operaci. Ta proběhla tento týden a stanovisko je po ní nekompromisní. Alespoň dvanáct týdnů mimo.

Všechno to začalo už ke konci sezony, to když zmeškal posledních třiadvacet utkání základní části po operaci kolena. Do play off se však vrátil a jako kapitán dovedl tým k dalšímu historickému počinu, navíc přispěl velkou měrou – 22 body v 20 zápasech.

Koleno se ale na podzim ozvalo zase.

„V tréninkovém kempu se po návratu na led zase začalo ozývat. Doktoři se na to podívali, udělaly se snímky a bylo rozhodnuto, operace. Tu už prodělal v Minneapolis,“ shrnul krátce trenér Colorada Jared Bednar.

Bohužel pro Colorado přichází takové hořkosladké úsměvy. Absence kapitána sice mrzí, ale není to nic, na co by v Denveru nebyli zvyklí. Tudíž přichází opět čas pro ostatní. Místečko v sestavě zůstane volné minimálně do půlky ledna.

„V jádře týmu máme borce, kteří tým dokáží táhnout, beze sporu,“ je si jistý Bednar. „Nemusí mít na dresu vyšité žádné písmenko. Devon Toews, Cale Makar, Josh Manson a podobně.“

Sestavu tak nyní budou muset doplnit borci z třetího, možná čtvrtého sledu. Už to nebude Lukáš Sedlák, jehož si z listiny nechtěných stáhla Philadelphia, ale možná Jayson Megna, nedávno povolaný z farmy, nebo Dryden Hunt, jehož dali k dispozici New York Rangers.

Nahradit ale presenci Landeskoga v kabině bude téměř nereálné.

„Je prodloužená ruka trenérského štábu. Je to specifická role, mezi kluky přináší klid. Bude nám chybět, to je jasné,“ dodal Bednar. „Je prostě důležitým článkem týmu, skvěle spojuje všechny v šatně. A to ani nemluvím o tom, co pro nás dělá na ledě.“

Share on Google+