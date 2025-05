Lámou Maple Leafs konečně prokletí? I Marchand uznává: Teď jsou jiní

Když se proti vám v play-off postaví Brad Marchand, většinou to nekončí dobře. Toronto by mohlo vyprávět – čtyři série proti Marchandovým Bruins, čtyři bolestivé porážky. Jenže letos se zdá, že Maple Leafs napsali nový scénář. Po dvou výhrách nad obhájci titulu z Floridy mají náskok 2:0 na zápasy a míří na jih s reálnou šancí dostat Pantery na lopatky.

A právě Marchand – teď už v dresu Floridy – si všiml rozdílu. „Je vidět, že jako tým rostou. Přivedli kvalitní posily do obrany a jejich struktura je teď opravdu silná, hlavně v defenzivní zóně,“ řekl po středeční porážce 3:4. A dodal to nejzásadnější: „Musíme být v obraně v podstatě perfektní, protože jim stačí málo a dají gól.“

Toronto v sérii zatím přehrává Floridu rychlým přechodem do útoku, důrazem v předbrankovém prostoru a překvapivě vyspělou hrou bez puku. Oslavované neduhy minulých let – slabé přesilovky, kolapsy po inkasovaných gólech, nedůvěra ve spodní šestku útočníků – jsou najednou pryč. Na každý gól soupeře mají rychlou odpověď. Lundell srovná? Marner vzápětí vrací vedení.

A když se zranil jednička Anthony Stolarz? Náhradník Joseph Woll bez nervů převzal otěže a udržel výhru. „To je přesně to, co potřebujeme. Všichni dřou, jak jen to jde,“ chválil William Nylander, který je tahounem série.

Max Pacioretty, který se v play-off doslova rozsvítil, ale varuje před uspokojením: „Nemyslíme si, že to takhle půjde dál. Bobrovskij je jeden z nejlepších gólmanů v lize. Musíme mu to ještě víc znepříjemnit. Dostat se mu do kuchyně.“ Právě Sergej Bobrovskij zatím nepůsobí tak jistě jako loni – dostává góly po dorážkách, z protiútoků i skrz clonící hráče.

Trenér Panthers Paul Maurice svého brankáře hájí: „Do čtvrtého gólu nemám výtky. Protiútoky jsou zrádné, ale on bude v pohodě.“ Spoluhráč Aaron Ekblad šel ještě dál: „Bob půjde do toho svého módu. To je náš Bobby.“

Jenže Maple Leafs už dávno nevypadají jako parta, která se sesype pod tlakem. Hrají disciplinovaně, fyzicky, chytře. A Marchand, jindy jejich noční můra, to říká nahlas. „Je to jiné mužstvo. Zlepšili se. Vědí, co chtějí hrát.“

Toronto má zatím nejlepší šanci od roku 2004 konečně projít přes druhé kolo. Florida prohrála úvodní dva zápasy série popáté v historii – a nikdy se z toho nezvedla. „Může se to změnit během jedné třetiny, jedné akce,“ připomíná Marchand. „Ale momentálně to vypadá, že Leafs konečně vědí, jak na to.“

