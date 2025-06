Lambert chce v Seattlu budovat vítěznou mentalitu. Tentokrát je připraven víc než kdy dřív

Lane Lambert oficiálně převzal pozici hlavního trenéra Seattle Kraken a okamžitě dal najevo, že žádný tlak na okamžitý úspěch necítí – i když osobně si klade ty nejvyšší cíle. „Mám od sebe očekávání. Věřím ve své schopnosti a přístup. Je to proces, cesta. Pokud se každý den snažíte dělat věci správně, výsledky přijdou,“ prohlásil Lambert při svém uvedení do funkce.

Kraken budou mít ve své páté sezoně v NHL už třetího trenéra. Lambert nahradil Dana Bylsmu, který skončil po jediném roce. Seattle se letos do bojů o Stanley Cup znovu nepodíval a skončil s bilancí 35–41–6. Nový kouč však věří, že v týmu je materiál pro mnohem lepší výsledky.

Generální manažer Jason Botterill ocenil Lambertovu schopnost pracovat jak s veterány, tak s mladými hráči. Právě vyvážený kádr, v němž nechybějí zkušení tahouni jako Jaden Schwartz, Jared McCann, Eeli Tolvanen či Chandler Stephenson, ani talentovaní mladíci Matty Beniers a Shane Wright, vidí Botterill jako klíč k posunu Kraken směrem vzhůru.

Lambert do Seattlu přichází po sezoně v Torontu, kde působil jako asistent Craiga Berubeho. „Byla to skvělá zkušenost. Toronto je specifické hokejové prostředí, ale já se snažím nevnímat vnější tlak. Neposlouchám sociální sítě, vypínám televizi. Lidé byli velmi respektující,“ zavzpomínal Lambert.

Defenziva bude jedním z hlavních úkolů v Seattlu. Kraken letos skončili 24. v počtu inkasovaných branek, speciální formace rovněž potřebují zlepšení. Lambert v Torontu dokázal během jediné sezony vylepšit oslabení Leafs z 23. na 4. místo v lize a chce podobný progres zopakovat i nyní. „Jde o přípravu, strukturu, důraz na detaily a odpovědnost hráčů. Je důležité, aby pochopili proč děláme to, co děláme. A dnešní hráči to vědět chtějí,“ vysvětlil.

Lambert má v NHL bohaté zkušenosti – jako asistent působil v Nashvillu a ve Washingtonu, s Capitals slavil Stanley Cup v roce 2018. Hlavním koučem byl dva roky v New York Islanders. Přiznává, že po odchodu z Islanders měl čas na sebereflexi. „Pokud člověk nemá přehnané ego, je to šance zamyslet se, co by udělal jinak. Já takové věci promýšlel,“ přiznal.

Věří, že je nyní daleko lepším trenérem. „Dnes jsem úplně jinde než před dvěma nebo třemi lety,“ řekl s přesvědčením.

V nové roli v Seattlu tak dostává druhou šanci na vedení týmu NHL. S jasným plánem a s vírou, že Kraken mají na to, aby se posunuli do společnosti pravidelných účastníků play off. „Musíme hrát správně. To je základní pravidlo, na kterém chceme stavět,“ dodal Lambert.

