Lalonde o Larkinovi: Je to náš nejlepší hráč

Dylan Larkin táhne Detroit směrem k play off. Chválí jej nejen hvězdní spoluhráči, ale i hlavní trenér Lalonde. Larkin za Red Wings dýchá a je rozhodně příkladem hokejisty, který by měl být jedním z adeptů na zisk Hart Trophy.

Dylan Larkin je pro Detroit tím, čím je Connor McDavid pro Edmonton, Auston Matthews pro Toronto či Nathan MacKinnon pro Colorado. Jednoduše hvězda svého celku, která za svůj tým dýchá. Asociace novinářů Larkina nejspíše během hlasování o nejužitečnějšího hráče ligy nebude brát příliš v potaz, přeci jen jsou v lize větší hvězdy, ale pro svůj celek je americký centr nepostradatelný.

„Je to náš nejlepší hráč. Je to centr naší první lajny. Myslím, že je hvězdou této ligy. Svou důležitostí je na stejné úrovni jako třeba MacKinnon, McDavid, Kučerov či někteří další kluci, kteří tudy prošli. Takhle jej tu vnímáme,“ popsal lodivod Red Wings Derek Lalonde.

Není jen lídrem v kabině, nepostradatelný je také na ledě. Jasně vede produktivitu Detroitu s 51 body v 50 odehraných duelech. Kapitánské „C“ obléká od roku 2021 a jde jasně příkladem.

Jeho práce si cení také Patrick Kane, který s Larkinem momentálně působí ve stejné formaci: „Jednou z věcí, kterých jsem si všiml, je jeho vůdcovství. Nejenže dokáže říkat správné věci v šatně, ale přenáší je každý večer na led. Je samozřejmě velmi produktivní v ofenzivě, ale on dokáže týmu pomoci v jakékoliv situaci, ať už je to oslabení, důležité vhazování či vstřelení gólu. Samozřejmě je tak efektivní, že dává góly a sbírá body, ale myslím, že to, co vyčnívá je jeho celkový přístup.“

Larkin nedaleko Detroitu vyrůstal, byl hrdým reprezentantem Spojených států a Detroit si jej vybral jako 15. v pořadí na vstupním draftu v roce 2014. Play off za Red Wings zažil pouze ve své nováčkovské sezóně, v prvním kole v roce 2016 Detroit padl s Tampou. Následujících sedm ročníků se do vyřazovacích bojů celek ze státu Michigan nekvalifikoval, letos to s postupem vypadá slibně. Detroit momentálně drží první divokou kartu a pokud bude pokračovat v dobré formě, může se vyřazovacích bojů účastnit.

„Nyní jsme na tom lépe, ale nejsme spokojeni. Chceme víc a chceme se dál snažit. Nemám pocit, že by se tato skupina někdy cítila pohodlně, ale chceme se dostat na místo, kde se posledních pár týdnů nacházíme, snažíme se vyhrávat zápasy,“ popsal kapitán Detroitu.

Další šanci na vítězství budou mít hokejisté Detroitu již v sobotu od 18 hodin středoevropského času, kdy na svém ledě přivítají St. Louis Blues.

Share on Google+