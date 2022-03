Laine vystřelil výhru Blue Jackets. V klíčových momentech zazářili i Zegras s Raymondem

Patrik Laine se dostal do parádní formy a v posledních týdnech táhne Blue Jackets. Jeho dnešní gól proti New Jersey se stal vítězným a zajistil Columbusu dva body. V podobných rolích se ocitli i dva mladíci - Trevor Zegras vystřelil výhru Anaheimu v poslední minutě a Lucas Raymond se pro změnu trefil v prodloužení.

TAMPA BAY LIGHTNING - OTTAWA SENATORS

5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Tampa otočila duel s Ottawou

Tampa toho v zápase moc nepředvedla, i tak dokázala duel se Senators otočit a dotáhnout ho do zdárného konce. Rozhodla jednoznačně produktivita.

Branky a nahrávky

8. Kučerov (Point), 15. Point (Palát, Rutta), 26. Stamkos (Kučerov, Point), 37. Perry (Maroon, McDonagh), 50. Sergačjov (Point) – 2. Ennis (Chabot, Brown), 4. Sanford (White, Tkachuk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 26 – 26

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:44

Matt Murray (OTT) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 22:08

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:11

Jan Rutta (TBL) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:57

Andrej Šustr (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:00



Tři hvězdy utkání

1. Brayden Point (TBL) – 1+3

2. Michail Sergačjov (TBL) – 1+0

3. Nikita Kučerov (TBL) – 1+1

PHILADELPHIA FLYERS - EDMONTON OILERS

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Oilers s čistým kontem

Mikko Koskinen pochytal devětatřicet střel soupeře a byl hlavním důvodem, proč se Oilers podařilo vyhrát na ledě Flyers.

Branky a nahrávky

18. Draisaitl (Nurse, McDavid), 36. Yamamoto, 59. McDavid (Draisaitl, Hyman).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:18

Mikko Koskinen (EDM) – 39 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 1+1

2. Mikko Koskinen (EDM) - 39 zákroků

3. Kailer Yamamoto (EDM) - 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - NEW JERSEY DEVILS

4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Laine vystřelil výhru Blue Jackets

Finský útočník má skvělou formu a Columbus z toho velmi těží. Blue Jackets se nenápadně přibližují k Washingtonu, kterému se navíc vůbec nedaří.

Branky a nahrávky

14. Christiansen (Sillinger, Domi), 18. Bjorkstrand (Voráček, Roslovic), 21. Jenner (Laine, Voráček), 42. Laine (Jenner, Carlsson) – 1. Hughes, 36. Hischier (Severson, McLeod), 48. Zacha (Mercer, Hamilton).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Nico Daws (NJD) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 57:51



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+2, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:09

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33

Pavel Zacha (NJD) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11



Tři hvězdy utkání

1. Patrik Laine (CBJ) - 1+1

2. Boone Jenner (CBJ) - 1+1

3. Jake Christiansen (CBJ) - 1+0

DETROIT RED WINGS - CAROLINA HURRICANES

4:3pp. (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0)

Cenná výhra pro Red Wings

Pohledný zápas rozhodlo až prodloužení. V něm dostali hokejisté Detroitu výhodu přesilové hry, čehož dokázal využít švédský útočník Lucas Raymond.

Branky a nahrávky

32. Rowney (Gagner, Erne), 43. Rasmussen (Oesterle, Zadina), 57. Larkin, 65. Raymond (Bertuzzi, Seider) – 14. Aho (Trocheck, Teräväinen), 48. Fast (Pesce), 57. Staal (Skjei, Niederreiter).

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:21

Antti Raanta (CAR) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 64:52



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 21:51

Filip Zadina (DET) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:22

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 12:49



Tři hvězdy utkání

1. Michael Rasmussen (DET) - 1+0

2. Lucas Raymond (DET) - 1+0

3. Jordan Staal (CAR) - 1+0

MINNESOTA WILD - CALGARY FLAMES

1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Calgary převálcovalo Minnesotu

Calgary na ledě Minnesoty ukázalo své kvality a šířku kádru a po skvělém výkonu vyhrálo jednoznačně 5:1. Wild však neodehráli zlé utkání...

Branky a nahrávky

29. Foligno (Kaprizov, Eriksson Ek) – 2. Tkachuk (Lindholm, Toffoli), 13. Mangiapane, 29. Lindholm (Tkachuk, Gaudreau), 41. Toffoli (Gaudreau, Andersson), 58. Backlund (Mangiapane, Hanifin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 2/3 | Trestné minuty: 15 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 56:42

Jacob Markström (CGY) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mikael Backlund (CGY) - 1+1

2. Elias Lindholm (CGY) - 1+1

3. Andrew Mangiapane (CGY) - 1+1

WINNIPEG JETS - MONTREAL CANADIENS

8:4 (4:3, 1:1, 3:0)

Kanadská přestřelka pro Winnipeg

Winnipeg vstoupil do utkání útočně naladěn, a to se nakonec i projevilo na výsledku. Jets nasázeli svému soupeři osm gólů a dokráčeli si pro dva body do tabulky. Ani Winnipeg se nevzdává vidiny play-off, i když to bude mít hodně složité.

Branky a nahrávky

6. Svečnikov (Schmidt, Connor), 6. Schmidt (Dubois, Svečnikov), 9. Lowry (DeMelo), 10. Scheifele (Dubois, Connor), 38. Copp (Pionk, Stastny), 43. Scheifele (Wheeler, Connor), 46. Dubois (Scheifele, Wheeler), 58. Stastny (Lowry, Copp) – 12. Anderson (Petry), 17. Anderson (Caufield, Suzuki), 19. Lehkonen (Evans), 25. Anderson (Poehling).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 35 | Přesilová hra: 3/6 – 1/6 | Trestné minuty: 19 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 60:00

Samuel Montembeault (MTL) – 16 zákroků, 7 OG, úspěšnost 69,6 %, odchytal 45:29

Andrew Hammond (MTL) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 14:11



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Pierre-Luc Dubois (WPG) – 1+2

2. Josh Anderson (MTL) – 3+0

3. Andrew Copp (WPG) – 1+1

COLORADO AVALANCHE - NEW YORK ISLANDERS

5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Další vítězství pro Avalanche

Colorado je prvním týmem v sezóně, které dokázalo vyhrát čtyřicet utkání. Avalanche i dnes byli lepším týmem a vyhráli zcela zaslouženě.

Branky a nahrávky

4. MacKinnon (Makar, Toews), 24. Toews (Burakovsky, Makar), 45. Landeskog (Kadri, Toews), 53. Burakovsky (Kadri), 60. Johnson – 11. Pulock (Parise, Bailey), 25. Pageau (Parise, Clutterbuck), 33. Palmieri (Greene, Pageau).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:25



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Devon Toews (COL) - 1+2

2. André Burakovsky (COL) - 1+1

3. Jack Johnson (COL) - 0+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SAN JOSE SHARKS

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

San Jose ve Vegas neuspělo

San Jose vyslalo na branku soupeře pouhých sedmnáct střel, což není něco, co by mělo stačit k vítězství. Golden Knights svého soka zdolali a vyhráli 3:1.

Branky a nahrávky

3. Kolesar (Howden), 34. Smith (Marchessault, Karlsson), 45. Smith (Karlsson, Marchessault) – 22. Gregor (Bonino, Cogliano).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 17 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

James Reimer (SJS) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 20:00

Zachary Sawchenko (SJS) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 36:38



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:01

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:04



Tři hvězdy utkání

1. Reilly Smith (VGK) – 2+0

2. Jonathan Marchessault (VGK) – 0+2

3. William Karlsson (VGK) – 0+2

ANAHEIM DUCKS - BOSTON BRUINS

4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Zegras rozhodl v poslední minutě

Hrdinou zápasu se stal Trevor Zegras. Mladíček dokázal pár sekund před koncem třetí třetiny využít přesilovou hru a rozhodl o výhře Anaheimu.

Branky a nahrávky

7. Rakell (Getzlaf, Zegras), 18. Lundeström (Fowler, Silfverberg), 20. Henrique (Terry, Getzlaf), 60. Zegras (Drysdale, Getzlaf) – 9. Foligno (Carlo, Nosek), 32. Carlo (Nosek, Foligno), 42. Pastrňák (Hall, Haula).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2%, odchytal 60:00

Linus Ullmark (TBL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 59:48



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:20

Tomáš Nosek (BOS) – 0+2, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54



Tři hvězdy utkání

1. Trevor Zegras (ANA) - 1+1

2. Jakob Silfverberg (ANA) - 0+1

3. Nick Foligno (BOS) - 1+1

