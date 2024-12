Laine se vrací, ale není už pozdě? Canadiens potřebují zvrátit sezonu

Útočník Montrealu Canadiens Patrik Laine, který od začátku sezony kvůli zranění nenastoupil, je na prahu návratu do hry. Jeho přítomnost nepochybně zvýší kvalitu Canadiens, ale podle mnohých to s největší pravděpodobností nebude stačit k záchraně jejich sezony.

Montreal měl šanci vstoupit do ročníku silně a vybojovat si konkurenceschopnou pozici v náročné Atlantické divizi. Příchod Laineho, jednoho z nejlepších střelců NHL, měl být klíčem k tomu, aby se Habs stali hrozbou pro soupeře a mohli pomýšlet na play-off. Po 23 zápasech základní části však Canadiens s bilancí 8-12-3 uzavírají Atlantickou divizi a mají třetí nejhorší výsledky v celé lize.

Laine dosud do žádného zápasu Montrealu v této sezoně nezasáhl, ale jeho návrat je blízko. Přestože tým nepochybně posílí, zdá se, že je již příliš pozdě, aby pomohl Canadiens zvrátit průběh sezóny.

Technicky vzato mají Canadiens stále šanci na postup do play-off, protože na poslední divokou kartu, kterou momentálně drží Tampa Bay, ztrácí šest bodů. Nicméně před nimi se v tabulce Východní konference nachází sedm dalších týmů – Ottawa, Pittsburgh, New York Islanders, Detroit, Columbus, Buffalo a Boston. Přes všechny tyto týmy se musí Canadiens dostat, aby se vůbec přiblížili k šanci na play-off. Takový scénář by vyžadoval malý zázrak.

Fanoušci Montrealu se ale jistě těší, až Laine vyjede na led. Jeho návrat přinese týmu hvězdnou kvalitu, která Habs v období přestavby kádru chyběla. Generální manažer Kent Hughes v posledních letech důsledně přebudovával tým kolem mladých hráčů, ale příchod Laineho naznačil novou fázi v tomto procesu.

Laineho návrat však nemění základní očekávání. Play-off zůstává pro tento tým téměř nedosažitelné. Pokud Laine zůstane zdravý a dokáže do konce sezony vstřelit 25–30 gólů, jeho angažování bude považováno za pozitivní krok vpřed. I kdyby tyto branky znamenaly jen několik vítězství navíc, jeho přínos by byl jasným posunem pro organizaci Canadiens.

Po odehrání čtvrtiny základní části je ale Montreal v příliš hluboké jámě, ze které se pravděpodobně nedostane. Jak je známo, na začátku sezony sice nemůžete vyhrát Stanley Cup, ale můžete si zavřít dveře k šanci na něj, a přesně to se Canadiens stalo.

Laine se může stát klíčovým hráčem Montrealu při dlouhodobém budování týmu, ale jeho absence na začátku kampaně je jedním z důvodů, proč jsou Canadiens tam, kde jsou – na dně tabulky. Vylézt z této jámy je možné, ale postup do play-off se zdá být téměř nemožný, ať už s Lainem, nebo bez něj.

