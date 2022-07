Laine nemohl věřit svým očím: Cože? My máme Johnnyho?

V týdnu se o tom začalo mluvit, na jeho konci se to stalo skutečností. Řeč je o podpisu Patrika Laineho v Columbusu. Finský střelec spojil s klubem z Ohia nejméně další čtyři roky své kariéry. Úkol zní jasně: vytvořit sehranou dvojku s hvězdnou posilou Johnnym Gaudreauem.

Lainemu slouží ke cti, že k podpisu se nerozhodl na základě příchodu borce z Calgary. Zájem o setrvání v Columbusu deklaroval dlouhodobě. Žádné trucování, žádné výkřiky do médií. Prostě počkal, až se vše vyjedná. Nakonec je z toho čtyřletá smlouva na 8,7 milionů dolarů ročně.

Není však pochyb o tom, že příchod Gaudreaua je obří vzpruhou. A taky pořádným překvapením! „Když mi o tom kámoš říkal, nemohl jsem tomu uvěřit. Myslel jsem si, že si ze mě dělá srandu,“ popisoval prvotní pocity.

„Pak jsem se mrknul na mobil, na všechny ty zprávy, co mi přišly, pak na twitter a všude byl jen Johnny,“ pokračoval. „Byl jsem nadšený. Ani jsem nemohl být na mobilu, jak se mi třepaly ruce. Je parádní, že tým posílí takový hráč.“

Představy fanoušků Blue Jackets se okamžitě začaly formovat. Ti dva v jedné lajně, to musí klapnout! Nebude to však tak lehké, oba preferují levé křídlo. Nicméně Laine už v minulé sezoně ukázal, že se dokáže přesunout i na druhou stranu – to když mu v útoku dělal parťáka Voráček.

„Asi bych byl radši nalevo, ale je to celkem jedno,“ pokrčil rameny. „Stejně je to nakonec na ledě mišmaš. Nezáleží na tom, co je na papíře. V zápase se totiž všechno mění. Když jsem byl s Vorasem v lajně, dělali jsme si z toho srandu. Že jsme každý všude a nikde.“

Východní konference je sice nesmírně nabitá, avšak Columbus se teď nemá na co vymlouvat. Má za sebou dost možná nejlepší léto ze všech svých konkurentů. Krok do play off teď musí být naprostým minimem.

„Udělali jsme krok vpřed,“ ví dobře Fin. „Jarmo (gen. manažer – pozn. red.) a celé vedení odvedl skvělou práci. Nejen podpisy, ale i drafty. Jako hráč si nemůžu víc přát.“

