Laine nedohrál přípravný zápas s Torontem kvůli zranění nohy. Xhekaj ho nemilosrdně pomstil

Působení Patrika Laineho v Montrealu nezačíná zrovna ideálně. V noci na neděli nedohrál přípravný zápas proti Torontu kvůli zranění nohy, když se střetl koleno na koleno s Cedricem Parem. Situaci si vzal osobně Arber Xhekaj, který posléze Pareho napadl.

Nebyly to vůbec pěkné záběry. Laine se ve čtvrté minutě utkání během přesilovky Montrealu řítil do útočného pásma. Při přechodu útočné modré se chtěl vklínit mezi dva protihráče a pokusil se dostal do protipohybu Cedrica Pareho.

Hokejista Toronta si pohybu všiml a chtěl zmenšit prostor, kterým mohl Laine proniknout. V tu chvíli ale jeho koleno narazilo do natažené Laineho nohy, která se prohnula a finský útočník skončil v bolestech na zemi. V utkání pokračovat nemohl.

Patrik Laine is forced to leave the game with a knee injury after colliding with Cedric Pare. pic.twitter.com/3rAOIRrfrQ — TSN (@TSN_Sports) September 28, 2024

Laineho zranění se rozhodl hned při nejbližší možné příležitosti pomstít obránce Arber Xhekaj. Pareho si na ledě našel, stáhl ho k ledu a bušil do něj, dokud ho od něj neodtrhli rozhodčí. Za to si vysloužil několik trestů, včetně trestu do konce utkání.

Trenér Montrealu Martin St. Louis doufá, že zranění jeho svěřence nebude příliš vážné. Během tréninkového kempu totiž finský útočník ukazoval významný progres, což bylo po minulé sezoně, kdy za Columbus odehrál jen 18 zápasů, velmi důležité.

Arber Xhekaj unloads on Pare after he injured Laine. #GoHabsGo pic.twitter.com/lq75y4fMmN — Marc Dumont (@MarcPDumont) September 28, 2024

„Když víte, že ho můžete dostat zpět na jeho vlastní úroveň, je to docela vzrušující,“ řekl St.Louis, který po utkání žádné informace o jeho stavu neměl. „A mám pocit, že jsme odvedli dobrou práci, když jsme ho přivedli a on se začal cítit komfortněji, takže je těžké vidět, že dnes takhle dopadl. Doufejme, že to není příliš vážné.“

Laine byl v srpnu vyměněn z Columbusu na vlastní žádost. Nakonec zamířil do Montrealu společně s volbou v druhém kole draftu za obránce Jordana Harrise.

Share on Google+