Laine má trable. Trejd se odkládá, finský šutér vstupuje do asistenčního programu

"Dospěl jsem k tomu, že musím upřednostnit své mentální zdraví a duševní pohodu." To je hlavní myšlenka vzkazu, který na svůj instagram vyvěsil Patrik Laine. S čím konkrétně se potýká, neuvedl. K respektu k němu se o charakteru Laineho potíží rozhodl pomlčel i sám klub, v čele s generálním manažerem Jarmem Kekäläinenem. Jisté je jen to, že Laine vstupuje do asistenčního programu zaštítěném NHL a NHLPA. Obdobný krok udělal v nedávné minulosti třeba Jakub Vrána či Samuel Girard.

Asistenční program zámořské profiligy a hráčské asociace pomáhá hokejistům bojovat s psychickými problémy a závislostmi. Na alkoholu i jiných návykových látkách..

Laine vyhledal pomoc odborníků v sezoně, která je pro něj nesmírně náročná.

Opakovaně marodil, když už hrál (naposledy naskočil v půlce prosince), zůstával jen svým stínem. 9 bodů v 17 zápasech? To není vizitka hodna hráče, co ročně bere 8,7 milionu dolarů (má podepsáno až do ročníku 2025/26).

Rodák z Tampere skončil v listopadu po nepřesvědčivých výkonech dokonce na tribuně. Hvězda Modrokabátníků to nenesla lehce: „Tohle je ta nejponižující věc, co se mi za kariéru stala. Nemám z toho radost. Těžko si začnu věřit tím, že do sebe coby divák budu házet popcorn."

Columbuský kouč Pascal Vincent svůh krok tehdy zdůvoďnoval takto: „Potřebujeme, aby se Patty zhluboka nadechl, pracoval na sobě, vypiloval svou střelu a zase nabral sebevědomí. Aby byl starým dobrým Patrikem Lainem, který platil za postrach soupeřů."

A dodal větičku, kterou narážel na Laineho cejch sólisty a sobce. "Nikdo není důležitější než mančaft."

Kdo ví, zda Laine nebojoval se svými démony už tehdy. Nebo zda se onen incident, soudě z Finovy reakce, naopak nestal nežádoucím impulsem. Co ovšem muselo mít na dvojku draftu roku 2016 zdrcující vliv, je obnovení zranění.

Minulý pátek trenér Vincent uvedl, že se Laineho začala opět limitovat klíční kost, a tak se vyhlášený kanonýr musel předčasně vrátit z týmového výjezdu po stadionech soupeřů. Z plánovaného úterního startu proti St. Louis Blues sešlo.

Místo toho pětadvacetiletý forvard naneurčito mízí ze soupisky Blue Jackets. A zároveň se odkládá jeho opakovaně probíraný přestup. Kekäläinen údajně chtěl vyměnit nejen jeho, ale také Ivana Provorova.

Vránův příklad ukazuje, že k trejdu může dojít relativně brzy po návratu z asistenčního programu NHL a NHLPA (zelenou pro comeback dostává hráč od jeho správců). Detroitští Red Wings ho vyměnili 3,5 měsíce od chvíle, kdy opustil zmíněný program.

Teď je každopádně na prvním místě Laineho zdraví. "To je to jediné, na čem záleží. Má naši plnou podporu," říká GM Kekäläinen.

