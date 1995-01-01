Kyrou, sbal si! Hvězdný šikula je největším pokladem Blues, ale i nej zbožím na trhu

10. února 9:00David Zlomek
Poté, co Artěmij Panarin definitivně zakotvil v Los Angeles Kings, se pozornost všech lovců posil před uzávěrkou přestupů upřela na jedinou adresu: St. Louis. Blues se podle všech indicií chystají k totální přestavbě a na jejich seznamu figurují jména jako Robert Thomas, Brayden Schenn nebo Mathieu Joseph. Tím nejzajímavějším artiklem pro týmy s mistrovskými ambicemi je však sedmadvacetiletý Jordan Kyrou.
Kyrouova letošní čísla, tempo na 20 gólů oproti průměrným 34 z minulých let, jak referuje TSN, vypadají na první pohled jako varovný signál. Analýza však ukazuje, že si své šance vytváří se stejnou pravidelností jako v nejlepších letech. Problémem je, že hokej je týmový sport a v St. Louis letos nefunguje vůbec nic.
Kyrou sice dává gólů méně, ale když je na ledě, Blues hrají opticky dobře, drží soupeře pod tlakem a nepouštějí ho do šancí. Jenže když už soupeř vystřelí, gólmani St. Louis nepomohou. Jejich úspěšnost zákroků v minutách, kdy je Kyrou na ledě, je mizerná, což sráží jeho statistiky užitečnosti i celkovou náladu v týmu.
Právě v tuto chvíli ale přichází s velmi zajímavou informací známý insider David Pagnotta. Podle něj by mohl generální manažer Montrealu Kent Hughes znovu, a to už počtvrté, otevřít jednání o Kyrouově příchodu k Canadiens. S nečekaně rychlým vzestupem nováčka Olivera Kapanena se totiž priority Montrealu změnily. Už nehledají nutně centra do druhé lajny, ale elitní křídlo, které by doplnilo hvězdnou dvojici Nick Suzuki a Cole Caufield.
Kyrou je talent, a i když v aktuální sezóně nasbíral ve 47 zápasech „jen“ 32 bodů (13 gólů a 19 asistencí), pro Montreal představuje ideální věkový i typologický profil. Největší překážkou se zdála být jeho plná klauzule o nevyměnitelnosti, ovšem podle Pagnottových zdrojů už Kyrou naznačil, že by byl ochoten se jí vzdát právě kvůli stěhování do slavného kanadského klubu.
Přestože má Kyrou horší období, Doug Armstrong ho rozhodně nepustí za hubičku. Mluví se o ceně zahrnující tři až čtyři významná aktiva, přičemž hlavním kouskem skládačky by měl být vysoce kvalitní mladý obránce. Navíc je tu finanční závazek: Kyrou má smlouvu až do roku 2031 s ročním platem 8,125 milionu dolarů, což je sousto, které musí Montreal pečlivě propočítat.
