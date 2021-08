Kyrou a Sanford se dohodli s Blues na podpisu nových kontraktů

Jordan Kyrou prožil svou jednoznačně nejlepší sezónu v kanadsko-americké NHL. Smlouva mu však vypršela, a tak musel řešit svou budoucnost. Nakonec si plácl se svým současným zaměstnavatelem, modrý dres bude oblékat ještě minimálně dvě sezóny. Zach Sanford naopak měl už i lepší sezóny než tu poslední, avšak také on bude nadále Bluesmanem.

Třiadvacetiletý rodák z Toronta se s Blues dohodl na prodloužení kontraktu. Jako Bluesman by měl podle současné smlouvy hrát ještě dvě sezóny, za které si celkově vydělá 5,6 milionů dolarů.

Jordan Kyrou si v minulé sezóně připsal za pětapadesát zápasů bilanci 14+21, čímž si stanovil své osobní maximum jak v počtu gólů, tak i počtu asistencí. Aby také ne, jednalo se o jeho první sezónu, ve které odehrál více než třicet utkání v NHL.

„Je zřejmé, že mám s celou organizací Blues velmi dobré vztahy, je to vzájemné z obou stran. Jsem strašně rád, že tady budu pokračovat, protože hrát za St. Louis je přesně to, co chci,“ řekl Jordan Kyrou pro St. Louis Post-Dospatch.

„V poslední odehrané sezóně bylo mým cílem být konzistentní, podávat konzistentní výkony, abych byl součástí základu týmu. Cítím, že jsem se vydal tou správnou cestou, další sezónu v tom musím pokračovat,“ dokončil svou myšlenku třiadvacetiletý Kanaďan.

V modrém dresu bude taktéž pokračovat Zach Sanford, který sice neprožil ideální ročník, avšak vedení Blues mu věří, a tak se obě strany dohodly na novém ročním kontraktu. Šestadvacetiletý americký útočník si vydělá rovné 2 miliony dolarů.

Sanford si v minulém ročníku připsal bilanci 10+6 za dvaapadesát odehraných utkání. V tabulce pravdy měl -13, a tak se jednalo o poměrně značně horší sezónu oproti té předchozí. V sezóně 2019/2020 si americký forvard připsal bilanci 16+14 a +13 v bilanci plus/mínus.

Jediným chráněným volným hráčem, který ještě s Blues nepodepsal novou smlouvu, zůstává Robert Thomas.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+