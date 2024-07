Kyle Dubas: Jak jsem se mýlil v (hokejové) politice

Leckdo možná poznal, který titul parafrázujeme. Manažerská funkce v NHL je do značné míry politika. Složitá jednání, telefony, spousta nepřátel mezi konkurencí, ale i více či méně loajálních lidí ve vašem okolí. Tak jako Miloš Zeman kdysi rekapituloval svojí činnost v politice, zamyslel se nad svým působením u Maple Leafs Kyle Dubas.

Nynější generální manažer Penguins si po roce v Pittsburghu našel čas a vyzpovídal se do knihy reportéra ESPN Craiga Custance, kde se ohlédl za manažerským obdobím v Torontu. Nebylo to zgruntu špatné. Pár stobodových sezón, ovšem bez výraznějšího postupu v play off.

Co myslíte, co označil Dubas za svou největší chybu? Kontrakt pro Johna Tavarese to nebyl. 1. července 2018 podepsal tehdy sedmadvacetiletý Kanaďan sedmiletou smlouvu na 77 miliónů dolarů. Je z toho bolehlav ještě pro Dubasova následovníka. Smlouva stále běží. Její poslední rok uplyne v příští sezóně 2024-25.

Dubas by vzal rád zpět jiné věci.

„Největší chyba za tu dobu tady bylo vyjednávání tří smluv,“ svěřil Dubas Custancovi. „Nylander, Marner a Matthews měli být prodlouženi 1. července.“

Podpis Tavarese vytvořil tlak na celý platový strop. Podpis Nylandera se neuvěřitelně vlekl, pamatujete? V roce 2018 trucoval Švéd už v rozběhnuté sezóně, podepsal v poslední možný okamžik. Za celý rok dal potom jen 8 gólů (7 v základní části, 1 v play off). Daň za to, když vynecháte kemp a ztratíte kvůli penězům dva měsíce sezóny.

Dobře nešla ani jednání s Marnerem, který podepisoval v polovině září 2019 už během rozjetého přípravného kempu. Matthews podškrábl loni na ohromujících 13,25 mil. ročně skoro na konci prázdnin, 24. srpna.

Darryl Belfry, někdejší člen personálu Maple Leafs, se Dubase zastává a hledá důvody celkových potíží Leafs v covidu, který nedovolil rychlejší růst platového stropu.

„Co kdyby nebyl covid? Pořád na to myslím... Co kdyby byl strop 90 miliónů?“ mudruje Belfry. „Kyle se na to nikdy nevymlouval, já to říct můžu... Stáhlo to strop na několik let. Ne že byste počítali špatně, prostě špatné okolnosti.“

Jde bohužel o silný alibismus. Kvalitní strategický manažer musí kalkulovat i možná rizika. Počítat s růžovou budoucností umí každý. Belfry navíc nedodává, že strop se „zasekl“ pro všechny stejně, nejen pro Toronto. Ne každý hrál ale vabank tolik jako Dubas.

Kniha dává prostor i dalším renomovaným stavitelům. Najdete v ní rozhovory s Jonem Cooperem z Tampy Bay, velezkušeným Louem Lamoriellem, jenž má nepochybně na co vzpomínat, nebo majitelem Capitals Tedem Leonsisem, který v roce 2001 udělal z Jaromíra Jágra nejlépe placeného hokejistu světa osmiletým kontraktem na 88 miliónů dolarů.

