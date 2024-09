Kyčel je v pohodě. Takže? Chci místo jedničky, hlásí Vladař

Dana Vladaře čeká velká sezona. Největší konkurent Jacob Markström je pryč, místo jedničky je teď otevřené. Aby toho nebylo málo, operací vyřešil problémy s kyčlí. „Všechna omezení jsou pryč,“ ulevilo se mu. „Cítím se bez bolesti, což je pro mě první velký krok. Když jsem poprvé vstoupil na led, byl jsem nervózní, ale je to lepší. Už jen nabírám sílu.“

Pro Flames, kteří ho v březnu uvolnili, aby mohl včas podstoupit tolik potřebnou operaci a zotavit se do příštího tréninkového kempu, je to skvělá zpráva. Stejně jako pro Vladaře samotného.

„Bylo to frustrující, protože jsem se mohl jen dívat, ale pro mou budoucnost, pro mou kariéru to bylo správné rozhodnutí,“ řekl sedmadvacetiletý rodák z Prahy. „Teď už jen doufám, že nebudu mít žádná omezení."

Veškerá jeho energie se nyní bude soustředit na snahu zajistit si místo jedničky a etablovat se jako hlavní brankář týmu do budoucna. Poté, co GM Craig Conroy v létě vyměnil Jacoba Markströma do New Jersey, trvá na tom, že bitva o startovní místo je otevřená mezi Vladařem, Dustinem Wolfem a Devinem Cooleym.

Všichni tři to vědí, ale se 75 zápasy v NHL na kontě (oproti 18 zápasům Wolfa a 6 zápasům Cooleyho) je Vladař mírným favoritem na to, aby se z Markströmovy dvojky stal první volbou.

„O to jsem usiloval od chvíle, kdy jsem sem přišel. Doufám, že jsem udělal všechno správně a jsem na tuhle příležitost připraven,“ řekl Vladař. „Snažím se na sebe nevytvářet příliš velký tlak. Těším se na další herní čas. Pokud dostanu šanci, udělám pro to maximum. Ale pokud ji nedostanu, budu na tréninku pracovat na sto procent.“

Do konce jeho jednocestné smlouvy na 2,2 milionu dolarů zbývá už jen jeden rok, a tak jeho výkony budou hodně i o tom, jaká bude jeho budoucnost.

Pokud se mu podaří dokázat, že má na to, aby se stal hráčem základní sestavy, budou se Flames muset rozhodnout, zda s brankářem znovu podepíší smlouvu, nebo ho v době uzávěrky přestupů vymění. Wolf i Cooley podepsali v létě dvouleté smlouvy, které jsou v této sezóně dvoucestné.

Wolf je jednoznačně pasován na brankáře budoucnosti klubu poté, co v juniorském věku po skvělé kariéře dominoval poslední tři roky v nižších soutěžích.

