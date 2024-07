Kuzněcov na seznamu nechráněných hráčů. Rok před vypršením smlouvy končí v Carolině

Carolina zapsala ruského útočníka Jevgenije Kuzněcova na seznam nechráněných hráčů. Po vzájemné domluvě s ním vedení Hurricanes rozvázalo smlouvu, z níž zbýval ještě rok. Jaký byl důvod?

Ruský útočník měl mít ve svých 32 letech před sebou ještě poslední sezonu v zámoří. Z osmiletého kontraktu, který podepsal s Washingtonem 2. července 2017 na 62,4 milionu dolarů, zbýval totiž už jen jeden rok. Capitals přitom po trejdu Kuzněcova za možnost výběru ve třetím kole draftu 2025 stále platili polovinu hráčova platu, který činil 3,9 milionu dolarů ročně.

Nyní je kolem budoucnosti Kuzněcova řada otazníků.

V NHL odehrál 743 duelů za Capitals a Carolinu, v nichž dohromady nasbíral 575 bodů za 173 gólů a 402 přihrávek. V 77 zápasech play off přidal dalších 73 kanadských bodů (33+40) a v roce 2018 táhl Washington za Stanley Cupem jako nejproduktivnější hráč play off s 32 body (12+20).

Před výměnou do Caroliny odehrál v poslední sezoně za Capitals 43 utkání, v nichž zapsal 17 bodů (6+11), ale dvakrát také vstoupil do Asistenčního programu NHL/NHLPA. V play off za Carolinu zaznamenal v deseti zápasech šest bodů za čtyři góly a dvě asistence, sám se přitom prosadil hned jako první v úvodní sérii proti New York Islanders.

Nyní však Carolina s Kuzněcovem už nepočítá, což potvrdil i generální manažer klubu Eric Tulsky na stránkách Hurricanes: „Obě strany nakonec souhlasily, že tohle je nejlepší řešení pro hráče i pro klub. Děkujeme Jevgenijovi za čas strávený s týmem a přejeme jemu i jeho rodině vše nejlepší.“

Jeho situace v zámoří je už od začátku týdne diskutovaným tématem. V pondělí se totiž objevily spekulace, že má o ruského útočníka zájem SKA Petrohrad. Budou další kroky Kuzněcova přeci jen směřovat do jeho domoviny?

