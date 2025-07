Kuzněcov by rád zpátky do NHL. Zájem má 10 týmů, hlásí agent

Jevgenij Kuzněcov se chystá zpět do NHL. Po roce stráveném v KHL, kde oblékal dres Petrohradu, je ruský útočník opět připraven vrátit se tam, kde podle něj i jeho agenta pořád patří, tedy mezi elitu zámořské ligy. Informuje o tom portál RG.org.

„Řekl jsem mu upřímně: NHL je místo, kde má být. V Rusku by i na 70 % své formy patřil mezi nejlepší, ale pokud se chce znovu posunout, ten moment je právě teď,“ uvedl jeho agent Šumi Babaev pro ruská média.

Kuzněcov loni podepsal čtyřletý kontrakt se SKA Petrohrad, ale ten byl letos na jaře předčasně ukončen. I přes zranění stihl v základní části nasbírat 37 bodů ve 39 utkáních. V play-off přidal tři body v šesti zápasech. Jenže podmínky v klubu mu nesedly. „Trenér s ním nepočítal tak, jak by si představoval,“ přiznal Babaev. „A já mu řekl: rok je pryč, máš čistý stůl. Je čas zkusit návrat.“

Nyní se podle Babaeva řeší pouze nabídky z NHL. A že jich není málo. „Zhruba deset klubů má podle mě jak zájem, tak prostor. Vše se může vyjasnit během několika týdnů.“ Výrazně však odmítá jakékoli dohady o tom, že by Kuzněcov musel projít zkouškou. „Tryout nepřichází v úvahu. Není co testovat. Všichni vědí, co umí.“

Kuzněcov má za sebou 11 sezon ve Washingtonu, kde v roce 2018 pomohl vybojovat Stanley Cup. V základní části NHL odehrál 723 zápasů s bilancí 568 bodů. Během ročníku 2023/24 byl vyměněn do Caroliny, kde přidal 7 bodů v 20 zápasech a tři další ve Stanley Cupu.

I když už to není hráč za osm milionů ročně, jak připomíná jeho agent, pořád může být trefou pro týmy s omezeným platovým stropem. „Teď je to kvalitní centr za férovou cenu. A to je v dnešních podmínkách velká věc. Přesně ten typ hráče, kterého můžete ukázat fanouškům i vedení jako posilu, která dává smysl.“

Momentálně si Kuzněcov užívá dovolenou ve Spojených státech, ale 15. července už se vrací do Ruska, kde zahájí letní přípravu v tréninkovém kempu vedeném právě Babaevem.

